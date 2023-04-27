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Дебют Radeon RX 7600 XT состоится 25 мая, а первые обзоры появятся днём ранее — инсайд
Первые же образцы для прессы будут отправлены в середине мая.
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Похоже, запуск игровой видеокарты AMD Radeon RX 7600 XT состоится чуть ранее, чем гласили предыдущие «утечки», по крайней мере об этом сообщает инсайдер Moore's Law Is Dead, о чём информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Согласно представленным данным, в своём уведомлении партнёрам AMD установила следующие сроки падения эмбарго для Radeon RX 7600 XT: образцы, предназначенные для прессы и разного рода лидеров мнений, отправятся к своим получателям 15 мая, через несколько дней, а именно 24 мая, падёт запрет на публикацию обзоров моделей, предлагающихся по рекомендованной стоимости, на 25 мая намечен непосредственно дебют новинок, а днём позже выйдут материалы, посвящённые исследованию возможностей моделей, чья стоимость окажется выше MSRP.

Источник изображения: Twitter, Moore's Law Is Dead

Стоит напомнить, что чуть ранее инсайдер опубликовал видео, в котором поделился с сообществом некоторыми характеристиками предстоящей новинки: по данным энтузиаста, игровой видеоадаптер AMD Radeon RX 7600 XT будет основан на графическом процессоре Navi 33, способном работать на частоте более 2.6 ГГц, а также получит 8 Гбайт видеопамяти GDDR6.

Что касается уровня производительности, то, по словам инсайдера, ранний инженерный образец Radeon RX 7600 XT обходит модель прошлого поколения в лице Radeon RX 6650 XT на ~11 % при уровне энергопотребления около 175 Вт, поэтому от финальных экземпляров стоит ожидать ещё более весомых свершений.

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Стоит напомнить, что чуть ранее стали известны некоторые технические характеристики и уровень производительности старших «соплеменниц» от AMD, а именно Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT, однако данных, проливающих свет на дату их дебюта, пока не имеется.

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#amd #radeon rx 7600 xt
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