Настала пора разбивать свои копилки.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Стоимость игровых настольных процессоров AMD серии Ryzen 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D, возможно, не слишком приятна глазу рядового покупателя, поэтому некоторые онлайн-магазины решили порадовать своих потенциальных клиентов, снижая ценники на дебютировавшие всего пару месяцев назад модели: как сообщает ресурс VideoCardz, цены геймерских CPU в паре заморских онлайн-магазинов стали более приятны глазу.

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Источник изображения: Pixabay

Так, на известной онлайн-площадке Newegg, применив специальный промо-код, имеется возможность заполучить топовый 16-ядерный 32-поточный Ryzen 9 7950X3D со 144 Мбайт кэш-памяти всего за $675, в то время как его рекомендованная стоимость составляет $699.

Источник изображения: VideoCardz, Newegg

Ещё один онлайн-магазин, Microcenter, позволяет сэкономить на покупке предтопового игрового Ryzen 9 7900X3D, снабжённого 12 ядрами/24 потоками и 140 Мбайт кэша, целых $50, предлагая приобрести CPU за $550. Кроме того, Ryzen 9 7950X3D у этого же продавца стоит $680.

Источник изображения: VideoCardz, Microcenter

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К сожалению, цена самой доступной игровой модели текущего поколения в лице Ryzen 7 7800X3D пока незыблема, однако стоит учесть, что процессор дебютировал всего несколько недель назад, а его стартовый ценник в $449 всё-равно выглядит более привлекательно на фоне стоимости основного конкурента в лице Core 9-13900K, предлагающегося более чем на $100 дороже.