NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti в опасности.

На фоне нежелания рядовых геймеров, всё более стеснённых в средствах, приобретать новенькие GeForce RTX 4070 конкуренты из стана AMD, похоже, решили и вовсе «потопить» NVIDIA, всё больше снижая ценники на модели «красной команды»: так, буквально вчера сообщалось об ощутимом падении стоимости топовой представительницы прошлой серии в лице Radeon RX 6950 XT, а сегодня ресурс VideoCardz рапортует о «ценопаде» для видеокарты текущего поколения, Radeon RX 7900 XT.

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Так, за последние несколько недель предтоповый графический адаптер Radeon RX 7900 XT претерпел несколько корректировок стоимости: если чуть ранее видеокарту можно было приобрести за $779, то сейчас на онлайн-площадке Amazon цена на модель XFX SPEEDSTER MERC 310 Radeon RX 7900 XT опустилась до $762, что является наиболее доступным предложением для RX 7900 XT на рынке.

Если посмотреть на стартовую стоимость представленной модели ($950), то скидка составляет целых 20 %, в то время как по сравнению с рекомендованным AMD ценником в $900 видеоадаптер подешевел на 15 %, что тоже весьма неплохо, учитывая тот факт, что его дебют состоялся лишь в конце прошлого года.

Что касается непосредственно представленной модели, то игровая видеокарта XFX SPEEDSTER MERC 310 Radeon RX 7900 XT оснащёна чипом с 5376 потоковыми процессорами, отличающимся заводским разгоном до 2535 МГц в boost-режиме, что на 6 % выше по сравнению с референсным значением, 20 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 20 ГГц при шине в 320 бит, а также 2.7-слотовой системой охлаждения с тремя вентиляторами.

Источник изображений: Amazon

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Таким образом, на фоне своей соперницы из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 4070 Ti модель «красной команды» весьма выгодно отличается более приятным ценником ($762 против $799) и весомым объёмом видеобуфера при превосходстве в разрезе уровня игровой производительности в стандартных условиях, на что оппонентка может ответить сравнительно высоким быстродействием при задействовании технологии трассировки лучей и поддержкой DLSS 3.