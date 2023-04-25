Геймеры смогут наслаждаться качественным игровым процессом даже на «встройке».

В преддверии скорого выхода первых моделей мобильных устройств, оснащённых гибридными процессорами AMD серии Ryzen 7040 с интегрированным видеоядром Radeon 780M, специалисты ETA Prime продолжают радовать широкую компьютерную общественность свежими тестами одной из предстоящих новинок, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: NotebookCheck, AMD

Чуть ранее исследователи источника опубликовали видео, в котором изучили возможности встроенной графики в ряде популярных игровых приложений, а сегодня решили обнародовать свежие результаты тестов в других тайтлах.

Как и прежде, для своих изысканий специалисты использовали ноутбук ASUS TUF A15, оснащённый гибридным процессором AMD Ryzen 9 7940HS, получившим в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков с частотной формулой 4.0/5.2 ГГц в базовом/boost-режиме, а также iGPU Radeon 780M, основанный на микроархитектуре RDNA 3 и наделённый 12 вычислительными блоками с частотой до 2.8 ГГц. Кроме того, устройство было снабжено 32 Гбайт оперативной памяти типа DDR5, работающими на эффективной частоте 5600 МГц, а предел процессора по мощности составлял 70 Вт.

Согласно результатам тестов, встроенное видеоядро Radeon 780M действительно способно обеспечить комфортное времяпрепровождение в целом ряде игровых приложений при разрешении 1080p: так, в World of Warcraft при максимальных настройках качества графики значение средней кадровой частоты составило 98 к/c, в оригинале Skyrim, Genshin Impact, Crysis Remastered и Mortal Kombat 11 при задействовании пресета «High» — 120, 60, 71 и 60 к/c, в Borderlands 3 при средних настройках — 73 к/c, в Marvel's Spider-Man: Miles Morales, DIRT 5 и Ghostwire: Tokyo при низком качестве — 74, 71 и 58 к/c, в Red Dead Redemption 2 при использовании пресета «Low» и FSR в режиме «Performance» — 71 к/c, а в God of War при задействовании пресета «Original» и обычного режима/FSR «Balanced» — 58/68 к/c.

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Подводя итог, специалисты источника отметили, что, по их мнению, встроенная графика AMD Radeon 780M выступает на равных с дискретной видеокартой GeForce GTX 1060 3 Гбайт, чуть отставая от 6-гигабайтной модели, однако для сегодняшних тестов использовались бета-драйверы, в то время как полноценный графический пакет Adrenaline с поддержкой нового видеоядра, выходящий в ближайшем будущем, в теории должен принести прирост производительности в ряде игр, что может помочь iGPU «красной команды» вырваться вперёд.