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Intel уже отправляет пробные образцы настольных процессоров Core 14-го поколения партнёрам — инсайд
Похоже, всё идёт своим чередом.
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Пока компьютерное сообщество изучает противоречивые известия о готовящемся (или отменённом) запуске настольных процессоров Intel под кодовым именем Meteor Lake-S, в сети появилась свежая инсайдерская информация, которая всё же вселяет надежду на скорый выход представителей данного семейства: как сообщает ресурс Wccftech, энтузиаст под ником Fan_of_Toasters утверждает, что работа над предстоящими новинками идёт своим чередом.

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Источник изображения: Wccftech

По данным инсайдера, настольные процессоры Intel Core 14-го поколения, известные под кодовым именем Meteor Lake-S, уже на пути или даже в распоряжении партнёров компании, которые намерены изучить их сильные и слабые стороны в целях дальнейшего исправления проблем. Сообщается, что поставляемые ранние инженерные образцы (ES1) основаны на степпинге A1.

Необходимо отметить, что пару недель назад благодаря официальному документу Intel подтвердилось кодовое имя для семейства настольных процессоров Core 14-го поколения, а один из инсайдеров сообщил, что в данную линейку войдут и представители Raptor Lake-S Refresh.

Исходя из имеющихся данных, процессоры Intel, известные под кодовым именем Meteor Lake, получат новейшую чиплетную структуру, подразумевающую наличие четырёх чиплетов (плиток): вычислительной, являющейся пристанищем для производительных ядер Redwood Cove и энергоэффективных Crestmont, производящейся с задействованием технологического процесса Intel 4, графической, выпускаемой TSMC, а также ввода-вывода и SoC.

Источник изображения: Intel

Также известно о подготовке как минимум нескольких моделей семейства Meteor Lake-S: трёх с 6 «большими»/16 «малыми» ядрами с уровнем энергопотребления 35, 65 и 125 Вт, а также двух, имеющих в своём распоряжении 6P-/8 E-ядер и характеризующихся значением TDP в 35 и 65 Вт.

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Если информация инсайдера соответствует действительности, то это означает, что запуск десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения под кодовым именем Meteor Lake-S может состояться либо во второй половине текущего года, либо в начале следующего.

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#intel #meteor lake-s
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