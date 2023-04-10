Обновлённые модели могут соседствовать с представителями Meteor Lake-S.

Хотя вчерашняя «утечка» официального документа Intel вроде бы внесла некоторую ясность в схему именования предстоящих процессоров Core 14-го поколения, некоторые пробелы, в том числе касательно принадлежности моделей Raptor Lake-S Refresh, всё же остались: ряд источников причислил предстоящие «обновлённые» CPU к семейству Core 13-го поколения, однако инсайдер, известный под ником Golden Pig Upgrade, считает иначе, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

По словам инсайдера, появившаяся в сети информация, говорящая о том, что настольные процессоры Intel Raptor Lake-S Refresh, равно как и их «стандартные соплеменники», станут частью семейства Core 13-го поколения, не соответствует действительности — как заявляет энтузиаст, новинки будут относиться уже к следующему поколению с порядковым номером 14, то есть Core 14-го поколения.

Источник изображения: Wccftech, Weibo, Golden Pig Upgrade

Таким образом, основываясь на «утекшей» документации, можно сделать вывод, что линейка настольных процессоров Intel Core 14-го поколения будет включать как модели Meteor Lake-S, так и Raptor Lake-S Refresh. Впрочем, не исключается и факт полного отсутствия представителей Meteor Lake в десктопном сегменте, о чём гласили недавние слухи, которые вроде как уже были развеяны, однако инсайдер дарит им вторую жизнь.

Стоит напомнить, что, исходя из имеющихся данных, настольные процессоры Intel Raptor Lake-S Refresh станут обновлёнными версиями Raptor Lake-S с рядом улучшений, при этом сохраняя совместимость с существующими материнскими платами и производясь по техпроцессу Intel 7.

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Окончательно развеять все сомнения могут непосредственно представители компании Intel в рамках мероприятия Vision 2023, намеченного на 9 мая.