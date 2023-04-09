Особых сенсаций не предвидится.

Похоже, Intel наконец-то поставила точку в спорах, порождённых рядом слухов, касательно именования предстоящего поколения своих настольных процессоров: занятные строчки были найдены известным «сетевым детективом» momomo_us в одном из официальных документов компании.

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Исходя из представленной информации, на смену процессорам Intel семейства Raptor Lake, относящимся к 13-му поколению Core, действительно придут модели 14-го поколения под кодовым именем Meteor Lake.

Источник изображения: Twitter, momomo_us

Согласно опубликованным ранее данным, процессоры Intel, принадлежащие к семейству Meteor Lake, получат совершенно новую для потребительских решений чиплетную структуру и будут состоять из четырёх основных «плиток», производящихся с применением разных технологических процессов: вычислительной, несущей «на борту» P-ядра на базе микроархитектуры Redwood Cove и E-ядра Crestmont и выполненную по техпроцессу Intel 4, графической, производство которой ляжет на плечи TSMC, а также ввода-вывода и SoC — все они будут соединены с задействованием технологии Foveros 3D.

Источник изображения: Intel

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Что касается периода дебюта первых представителей Intel Meteor Lake, то сие знаменательное событие должно произойти во второй половине текущего года.