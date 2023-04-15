Буквально несколько часов назад стало известно об ощутимом приросте fps для видеоадаптеров Intel Arc A770 и Arc A750 в ряде игр благодаря свежему набору графических драйверов, однако специалисты «синей команды» на этом не остановились, поведав о свершениях младшей из представленных моделей в нескольких новых тайтлах и сравнив её показатели с возможностями конкурирующего решения от NVIDIA.
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Так, говоря о бесплатном дополнении Mirror of Madness для Total War: Warhammer III, представители Intel поведали, что графический адаптер Arc A750 в данном тайтле обходит свою соперницу из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3060 12 Гбайт на 10 %, а в разрезе показателя производительности на доллар преимущество модели «синей команды» более впечатляющее — 62 % в разрешении 1080p при максимальных настройках качества графики и 72 % в 1440p с задействованием пресета «High».
В новых тайтлах, релиз которых состоится уже через несколько дней, превосходство Arc A750 над GeForce RTX 3060 чуть поменьше, но всё же весьма убедительно: так, в разрешениях 1080p и 1440p по соотношению цены и производительности в Boundary видеокарта от Intel оказывается впереди своей оппонентки на 40 и 43 %, в Dead Island 2 обходит конкурентку на 37 и 55 %, а в Minecraft Legends превосходит соперницу на 63 и 57 %.
Кроме того, Intel не отказала себе в удовольствии напомнить об ощутимом приросте fps в ряде игровых приложений, который принёс новый набор драйверов, опубликовав результаты тестов в виде графиков: особенно поражает повышение быстродействия в ремейке Dead Space, где благодаря обновлению в разрезе средней кадровой частоты Arc A750 обошла свою соперницу в лице GeForce RTX 3060 как в разрешении 1080p, так и 1440p.
В других тайтлах, а именно Dirt 5, Metro Exodus Enhanced Edition, F1 22 и Deathloop, увеличение fps не так удивительно, но всё же приятно, учитывая, что тесты проводились с активной технологией трассировки лучей, что порадует целый ряд геймеров.
Источник изображений: Intel
Исходя из представленных данных, несмотря на наличие всего лишь 8 Гбайт видеопамяти против 12 Гбайт у соперницы Intel Arc A750 с ценником в $249 действительно выглядит более привлекательно на фоне NVIDIA GeForce RTX 3060, предлагающейся за $388.