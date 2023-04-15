Специалисты Intel, ответственные за разработку программного обеспечения, в который раз доказывают, что не зря свой хлеб едят: как сообщает ресурс VideoCardz, свежий набор графических драйверов компании с порядковым номером 31.0.101.4311 (beta), ощутимо повышает уровень производительности в ряде игровых приложений для десктопных игровых видеокарт «синей команды».
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Источник изображения: Electronic Arts
Согласно представленной информации, наибольший прирост значения средней кадровой частоты имеется возможность наблюдать владельцам видеокарт Intel Arc A750 в тайтле Dead Space Remake — до 55 % в разрешении 1080p при задействовании пресета «Ultra» и до 63 % в разрешении 1440p при высоких настройках качества графики («High»).
В игре F1 22 повышение быстродействия не столь впечатляюще, но всё же заметно: для видеокарты Arc A750 в разрешении 1080p с использованием пресета «Ultra High Ray Tracing» и в 1440p с высокими настройками графики («High») выигрыш составляет до 17 и 7 % соответственно, а для графического адаптера Arc A770 при разрешении 1440p и пресете «High» прирост достигает 6 %.
В тайтле Dying Light 2 Stay Human обладатели Arc A770 при разрешениях 1080p и 1440p с пресетом «High Ray Tracing» могут рассчитывать на прирост быстродействия в 6 и 7 % соответственно.
Для фанатов Dirt 5, в системах которых установлена игровая видеокарта Arc A750, специалисты Intel также приготовили подарок: при разрешениях 1440p и 1080p с максимальными настройками качества графики и задействованием трассировки лучей можно рассчитывать на увеличение fps до 4 и 8 %.
Наконец, в Deathloop прирост средней кадровой частоты для Arc A750 в 1080p и 1440p с пресетом «Very High» и рейтрейсингом может достигнуть показателей в 4 и 6 %.
Кроме того, благодаря обновлению устранены искажения цвета на краях воды в Sea of Thieves, исправлен баг с аварийным завершением работы в Microsoft Flight Simulator, решена проблема с производительностью в Bright Memory Infinite Ray Tracing Benchmark, а также исправлена ошибка с искажением цвета в DaVinci Resolve при задействовании Optical Flow.
Полностью изучить информацию касательно всех исправлений и улучшений вкупе с ещё существующими проблемами, а также скачать свежую версию графических драйверов имеется возможность на официальном сайте Intel.