Появление новинки может произойти ранее, чем ожидалось.

Компания ASUS продолжает подогревать интерес к своей новой портативной игровой консоли ROG ALLY: как информирует общественность ресурс VideoCardz со ссылкой на официальный аккаунт производителя в Twitter, новинка может появиться на полках магазинов намного раньше, чем ожидает компьютерное сообщество.

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Источник изображения: VideoCardz

Согласно сообщению, опубликованному представителем ASUS, релиз портативной консоли ROG ALLY состоится во всём мире, причём сие интригующее событие по времени может оказаться ближе, чем предполагалось ранее.

Источник изображения: Twitter, ROG Global

Стоит отметить, что о существовании новинки пару недель назад, вероятно, мало кто подозревал, поэтому на первых порах её анонс был принят за весёлый розыгрыш, тем более, что и дата была соответствующая, однако всемирный День Смеха прошёл, а новости о ROG ALLY никуда не исчезли: как оказалось, ASUS действительно разрабатывает свою портативную консоль с достаточно впечатляющими характеристиками.

Исходя из имеющейся информации, портативная игровая консоль ASUS ROG ALLY получит кастомный APU AMD Ryzen 7040U, характеризующийся сочетанием ядер Zen 4 и графической подсистемы RDNA 3, а также 7-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 120 Гц. Что касается разнообразия игр для новинки, то об этом можно особо не волноваться, учитывая её оснащение ОС Windows 11.

Хотя о новом игровом устройстве ASUS было объявлено всего несколько дней назад, некоторые энтузиасты уже сумели заполучить новинку в свои руки: так, известный YouTube-блогер Linus Sebastian сообщил, что при значении энергопотребления в 35 Вт ROG ALLY демонстрирует вдвое больший уровень производительности по сравнению с возможностями Steam Deck, что немудрено, учитывая тот факт, что устройство от Valve основано на APU семейства Van Gogh с ядрами Zen 2 и графикой RDNA 2.

Источник изображения: VideoCardz

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Естественно, несмотря на впечатляющие характеристики новинки, одним из немаловажных факторов станет её стоимость, которая, исходя из недавних слухов, может составить $650.