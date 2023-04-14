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Видеокарты GeForce RTX 4070 подешевели в отечественной рознице на следующий день после своего дебюта
Приятная новость для геймеров, привыкших считать свои деньги.
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Как известно, вчера состоялся долгожданный дебют самой доступной (на сегодняшний момент) десктопной представительницы семейства Ada Lovelace в лице GeForce RTX 4070, однако ценники первых моделей в ряде онлайн-магазинов не слишком обрадовали потенциальных покупателей: разрядить обстановку вызвался известный отечественный ритейлер «Ситилинк», который, исходя из информации, представленной на официальном сайте, снизил стоимость ряда моделей GeForce RTX 4070 производства Palit.

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Источник изображений: Palit, Pixabay

Так, наиболее «вкусный» ценник оказался у Palit GeForce RTX 4070 Dual, оснащённой двухслотовой системой охлаждения с двумя 95-мм вентиляторами и RGB-подсветкой, а также получившей референсные частоты GPU (1920/2475 МГц в номинальном/boost-режиме) и 8-пиновый коннектор дополнительного питания — новинку имеется возможность приобрести за 64990 рублей, что на 12 % меньше по сравнению с прошлым предложением.

Её «соплеменница» с заводским разгоном в лице Palit GeForce RTX 4070 Dual OC, имеющая аналогичные характеристики, за исключением частоты графического процессора в режиме boost, значение которой для данной модели составляет 2550 МГц, подешевела на 11 % и теперь предлагается за 67590 рублей.

Цена модели Palit GeForce RTX 4070 GamingPro в 3.1-слотовом исполнении, характеризующейся «стандартными» частотами GPU (1920/2475 МГц) и наделённой производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами Gale Hunter Fan, а также ARGB-подсветкой и 16-контактным разъёмом дополнительного питания, «похудела» на 8 % и в данный момент составляет 72990 рублей.

Наконец, видеокарта Palit GeForce RTX 4070 GamingPro OC, обладающая теми же преимуществами, что и аналогичная модель без суффикса «OC», но отличающаяся заводским разгоном графического процессора (2595 МГц в boost-режиме), стала доступнее на 6 % — видеоадаптер можно заполучить за 75990 рублей.

Источник изображений: Ситилинк

При этом все представленные модели снабжены 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц и 192-битной шиной, а за вывод изображения новинок отвечают три разъёма DisplayPort 1.4a и один порт HDMI 2.1.

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Остаётся надеяться, что остальные онлайн-магазины также порадуют геймеров, присоединившись к данной инициативе.

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#palit #geforce rtx 4070
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