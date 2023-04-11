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Разработчики Cyberpunk 2077 оставили возможность оценить красоты RT Overdrive на слабых видеокартах
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Как стало известно чуть ранее, обнародованный сегодня режим Ray Tracing: Overdrive для Cyberpunk 2077 в полную меру работает лишь на видеокартах NVIDIA нового поколения, однако оценить обещанные разработчиками красоты смогут даже владельцы сравнительно слабых видеоадаптеров.

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Источник изображения: YouTube, NVIDIA GeForce

Как сообщается в материале, посвящённом патчу с порядковым номером 1.62, который и добавляет предварительную версию Ray Tracing: Overdrive Mode для Cyberpunk 2077, обладатели графических адаптеров, снабжённых как минимум 8 Гбайт видеопамяти и поддерживающих технологию трассировки лучей, будут иметь возможность делать скриншоты с задействованием нового режима (то есть с использованием трассировки пути) в фоторежиме.

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Разработчики отмечают, что данная функция возможна благодаря рендерингу в фоторежиме лишь одного кадра, однако даже для этого может понадобиться несколько минут, в зависимости от разрешения и уровня производительности видеоадаптера.

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#cyberpunk 2077 #rt overdrive
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