В полку новинок очередное пополнение.

В преддверии скорого запуска игровой видеокарты GeForce RTX 4070 работники онлайн-магазинов продолжают в спешном порядке добавлять страницы с новыми моделями: так, ассортимент известной онлайн-площадки Amazon стал богаче на несколько новинок производства Gigabyte, о чём сообщает энтузиаст под ником momomo_us.

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По соседству с Gigabyte GeForce RTX 4070 Eagle OC, которая уже мелькала в прайс-листе Amazon, через несколько часов внезапно пропав и вернувшись лишь сейчас, можно обнаружить также GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC, GeForce RTX 4070 Gaming OC и GeForce RTX 4070 AERO OC от этого же производителя — все четыре модели имеют производительную систему охлаждения WINDFORCE, снабжённую тремя вентиляторами вкупе с радиатором внушительных размеров, металлический бэкплейт с вырезом, рамку для предотвращения провисания устройства, подсветку RGB Fusion, а также две микросхемы BIOS.

Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC

Помимо этого, новинки снабжены 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X при шине в 192 бит, а также четырьмя разъёмами, предназначенными для вывода изображения: тремя DisplayPort и одним HDMI. К сожалению, разглядеть коннекторы дополнительного питания можно лишь у одной представленной модели, однако, благодаря недавней «утечке», уже известно, что GeForce RTX 4070 серий Eagle и WINDFORCE получат 8-контактные разъёмы, а Gaming и AERO — 16-контактные.

Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC

Что касается внешнего вида, то Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC отличается стильным кожухом белого цвета с алюминиевыми вставками, что, вероятно, заинтересует обладателей светлых сборок, в то время как остальные представленные модели выполнены в тёмных цветах.

Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC

Источник изображений: Amazon

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Согласно имеющимся данным, первые GeForce RTX 4070 должны очутиться на прилавках магазинов 13 апреля, а их стоимость стартует с отметки в $599.