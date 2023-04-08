Китайские ритейлеры продолжают радовать потенциальных покупателей снижением ценников ряда настольных процессоров: пару дней назад стало известно о падении стоимости нескольких представителей AMD Ryzen 7000, а сегодня ресурс Wccftech сигнализирует об уменьшении цен на Core i5-13490F и Core i7-13790F серии Black Edition.
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Источник изображения: Wccftech
По информации источника, настольный процессор Intel Core i5-13490F Black Edition, обладающий 10 ядрами/16 потоками вкупе с увеличенным по сравнению с Core i5-13400F объёмом кэш-памяти (35.5 Мбайт против 29.5 Мбайт) и максимальной частотой (4.8 ГГц против 4.6 ГГц), что выливается в более высокий уровень производительности как минимум в CPU-Z, достигающий значений в 5.0/8.5 % в однопоточном/многопоточном состязаниях, при одинаковом уровне энергопотребления (65 Вт), предлагается в китайском онлайн-магазине JD.com за 1369 юаней ($199).
Источник изображения: Wccftech, JD.com
Не менее интересен тот факт, что, несмотря на более впечатляющие характеристики и уровень производительности Core i5-13490F BE на фоне Core i5-13400F, его стоимость в китайской рознице оказалась на $5 ниже «стандартной» модели.
Десктопный процессор Intel Core i7-13790F, наделённый 16 ядрами/24 потоками с максимальной частотой в 5.2 ГГц и увеличенным на 3 Мбайт по сравнению с Core i7-13700 объёмом кэш-памяти (57 Мбайт против 54 Мбайт), также немного подешевел: если ранее в Китае модель предлагалась за 2899 юаней ($422), то теперь её цена понизилась до 2779 юаней ($404).
Стоит отметить, что процессоры Core i5-13490F и Core i7-13790F серии Black Edition официально продаются лишь на азиатском рынке, что, впрочем, вряд ли помешает приобрести их в частном порядке.