Платформа Socket AM5 становится всё доступнее.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Стоимость ряда моделей процессоров AMD серии Ryzen 7000 в Китае продолжает неуклонно снижаться: так, пару недель назад стало известно об ощутимом падении ценников Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600 на одной из азиатских онлайн-площадок, а сегодня оказалось, что «ценопад» и не думает прекращаться.

реклама

Источник изображения: IGN

Как сообщает ресурс Wccftech, китайский онлайн-магазин JD.com снизил стоимость ряда моделей Ryzen 7000 ещё на 100 юаней по сравнению с прошлыми ценниками: так, за 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 7900 просят 2499 юаней ($363), Ryzen 7 7700, оснащённый 8 ядрами/16 потоками, оценён в 1899 юаней ($276), а цена 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 7600 составляет 1399 юаней ($203).

Стоит отметить, что подобное предложение выглядит весьма заманчивым, учитывая, что цены представленных моделей в официальном магазине AMD заметно выше: стоимость Ryzen 9 7900 стартует с отметки в $399, а ценники Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600 начинаются от $328.99 и $229 соответственно.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На фоне появления доступных моделей материнских плат на базе чипсета AMD A620 с ценами от $85, которые, исходя из официальных рекомендаций, неплохо сочетаются с настольными процессорами серии Ryzen 7000 без суффикса «X», характеризующимися уровнем TDP в 65 Вт, стоимость платформы Socket AM5 становится всё доступнее, что не может не радовать потенциальных покупателей, привыкших считать свои средства.