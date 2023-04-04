Неумолимо приближающийся дебют игрового процессора Ryzen 7 7800X3D стал катализатором появления всё большего количества материалов, приоткрывающих завесу тайны над уровнем производительности и стоимостью новинки: так, несколько минут назад стало известно о возможностях младшего представителя серии Ryzen 7000X3D в нескольких игровых приложениях в разных режимах, а сейчас, благодаря находке ресурса Wccftech, появились данные о стоимости модели CPU у одного из крупных заморских ритейлеров.
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Сообщается, что канадская онлайн-площадка Best Buy расширила ассортимент своей продукции ещё не дебютировавшим официально настольным процессором Ryzen 7 7800X3D – предварительная стоимость новинки не слишком отличается от рекомендованной и составляет 660 канадских долларов, то есть около 490 долларов США, что на 40 долларов США больше MSRP.
Источник изображений: Best Buy
Не менее интересен тот факт, что цена Ryzen 7 7800X3D у данного ритейлера всего лишь на 60 канадских долларов больше по сравнению со стоимостью его предшественника в лице Ryzen 7 5800X3D, который предлагается за 600 канадских долларов.
Таким образом, с выходом наиболее доступного представителя серии Ryzen 7000X3D стоимость игровой системы Socket AM5 с учётом запуска сравнительно дешёвых материнских плат на базе чипсета A620, которые специалисты «красной команды» предлагают использовать в содружестве с процессором Ryzen 7 7800X3D в качестве одного из вариантов для топовой геймерской сборки, станет достаточно приятной, что, вероятно, сможет заинтересовать целый ряд геймеров, стеснённых в средствах и до запуска новых продуктов AMD находящихся в режиме «ждуна».