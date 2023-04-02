Специалисты компании порадовали потенциальных покупателей.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Помимо информации о возможностях и ценниках доступных материнских плат на основе набора системной логики A620 компания AMD решила дать советы потенциальным покупателям, решившим собрать сравнительно недорогую игровую систему, включающую в себя матплату с младшим чипсетом 600-й серии, о чём стало известно благодаря ресурс Tom's Hardware.

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Источник изображения: Pixabay

Для нетребовательных геймеров специалисты AMD советуют следующую конфигурацию: настольный процессор AMD Ryzen 5 7600, пару модулей оперативной памяти DDR5-5200 (CL36) общим объёмом в 16 Гбайт (2x8 Гбайт), графический адаптер Radeon RX 6600 XT с 8 Гбайт «на борту», твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 объёмом в 500 Гбайт, а также блок питания мощностью в 450 Вт.

Источник изображения: Tom's Hardware, AMD

В качестве «золотой середины» рекомендуется использовать игровой ПК, оснащённый настольным процессором AMD Ryzen 7 7700, двумя 8-гигабайтными «планками» ОЗУ DDR5-5600 (CL34), видеокартой Radeon RX 6650XT 8 Гбайт, SSD-накопителем PCIe 4.0 объёмом в 1 Тбайт, а также 500-ваттным блоком питания.

Наконец, конфигурация производительной игровой сборки, по мнению специалистов AMD, следующая: десктопный процессор Ryzen 7 7800X3D, два модуля оперативной памяти DDR5-6000 (CL32) по 16 Гбайт каждый, видеоадаптер Radeon RX 6750 XT 12 Гбайт, твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 и объёмом в 2 Тбайт, а также блок питания на 650 Вт.

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Естественно, все три сборки включают в себя материнскую плату на основе набора системной логики A620, однако стоит учесть, что при использовании бюджетных моделей могут быть «подводные камни»: если первые две конфигурации задействуют процессоры с уровнем TDP в 65 Вт, что не является критичным, то последняя предполагает использование достаточно «прожорливого» CPU с TDP в 120 Вт, что, вероятно, станет вызовом для подсистемы питания матплаты, а также, исходя из некоторых ограничений продуктов на базе чипсета A620, может преподнести некоторые «сюрпризы».