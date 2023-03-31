Неплохой выбор для бюджетной системы.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На фоне сегодняшнего официального анонса продуктов на базе младшего чипсета AMD A620 производители материнских плат принялись наперебой расхваливать свои новые товары: если ASUS, представившая три новые модели системных плат, к сильным сторонам своих новинок причислить их ценники не может, то MSI в состоянии похвастаться действительно бюджетным продуктом Socket AM5.

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Исходя из информации, представленной на официальной странице товара, материнская плата MSI PRO A620M-E, выполненная в форм-факторе mATX и предназначенная составить дуэт настольным процессорам Ryzen 7000, может похвастаться наличием двух разъёмов, предназначенных для установки модулей оперативной памяти с поддержкой режимов вплоть до DDR5-6400+, одним слотом PCIe 4.0 x16 и аналогичным количеством портов PCIe 3.0 x1, одним M.2-разъёмом для твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, а также четырьмя портами SATA 3.0.

Источник изображений: MSI

Кроме того, новинка наделена гигабитным Ethernet-контроллером Realtek RTL8111H, 7.1-канальным аудиокодеком Realtek ALC897, а также получила по шесть портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0.

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Исходя из информации ресурса Wccftech, материнская плата MSI PRO A620M-E снабжена 6+2+1-фазной подсистемой питания и отличается весьма приятным ценником — стоимость новинки составляет всего $85, что, вероятно, заинтересует покупателей, привыкших считать свои средства.