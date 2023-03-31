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ASUS представила матплаты серий TUF Gaming и Prime на базе чипсета AMD A620 и сообщила их ценники
Стоимость новинок может несколько расстроить.
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Сегодня, как и гласили недавние слухи, состоялся дебют доступных материнских плат на базе младшего чипсета 600-й серии в лице AMD A620: ассортимент ASUS пополнился новыми моделями серий TUF Gaming и Prime.

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Согласно официальному пресс-релизу, размещённому на страницах ресурса VideoCardz, компания ASUS явила миру две новые модели, принадлежащие к серии TUF Gaming и нацеленные на геймеров: материнские платы TUF Gaming A620M-Plus и TUF Gaming A620M-Plus WiFi выполнены в форм-факторе microATX и наделены четырьмя разъёмами для установки оперативной памяти типа DDR5, парой слотов, предназначенных для твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, портом USB 3.2 Gen 1 Type-C на передней панели, а также 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером.

Кроме того, исходя из представленных изображений, новинки имеют в своём распоряжении усиленный разъём PCIe 4.0 x16, пару слотов PCIe x1 и четыре коннектора SATA. Также матплата TUF Gaming A620M-Plus WiFi, как ясно из названия, может похвастаться поддержкой WiFi 6.

Системная плата ASUS Prime A620M-A-CSM в форм-факторе microATX предназначена для бюджетных систем и наделена M.2-слотом PCIe 4.0 x4, Ethernet-контроллером Realtek в 2.5 Гбит/c, четырьмя разъёмами DIMM DDR5, портом USB 3.2 Gen 1 Type-C с выводом на переднюю панель, а также может похвастаться наличием функции BIOS FlashBack, позволяющей быстро обновить прошивку для нового процессора. Помимо этого, на системной плате можно заметить один разъём PCIe 4.0 x16, два слота PCIe x1 и четыре порта SATA.

Источник изображений: VideoCardz, ASUS

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Что касается стоимости новинок, то она весьма выше желанной отметки в $100/€100 – ценник наиболее доступной из трёх представленный моделей, ASUS Prime A620M-A-CSM, составляет €139, а цены TUF Gaming A620M-Plus и TUF Gaming A620M-Plus WiFi остановились на отметке в €149 и €169 соответственно.

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#amd #asus #prime #tuf gaming #a620
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