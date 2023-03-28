Дополнительные средства можно потратить на более быстрый видеоадаптер.

Компания ASRock продолжает радовать компьютерную общественность, расширяя ассортимент своей продукции всё новыми доступными товарами: буквально пару недель назад компания явила миру одну из самых дешёвых моделей матплат на базе чипсета B650, а сегодня, благодаря ресурсу VideoCardz, стало известно о существовании ещё одной бюджетной системной платы от этого же производителя, но теперь уже на основе набора системной логики A620.

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Исходя из опубликованных изображений и данных источника, материнская плата ASRock A620M-HDV/M.2, выполненная в форм-факторе microATX, получит один усиленный слот PCIe 4.0 x16, два порта PCIe 4.0 x1, пару разъёмов для установки модулей оперативной памяти типа DDR5, два порта SATA, а также один M.2-слот, предназначенный для твердотельных накопителей.

Что касается подсистемы питания, то, согласно информации «сетевого детектива» momomo_us, представленная системная плата ASRock A620M-HDV/M.2 получит 4+1+1-фазный модуль VRM, в то время как её старшая «соплеменница» в лице A620M-HDV/M.2+, снабжённая радиатором, сможет похвастаться схемой питания 6+1+1.

Источник изображений: VideoCardz

При этом материнские платы на базе чипсета A620 не получат поддержки интерфейса PCIe версии 5.0, что можно заметить не только по данной модели, но и по ASUS TUF Gaming A620M-Plus, прошивку которой обнаружил не так давно один из энтузиастов — впрочем, учитывая отсутствие на рынке производительных графических адаптеров PCIe 5.0 и небольшое количество накопителей, снабжённых новой версией интерфейса, беспокоиться не о чем.

На расширенные возможности разгона материнских плат, основанных на наборе системной логики A620, тоже можно не надеяться, однако на геймеров, которые выберут для своих систем игровые процессоры серии Ryzen 7000X3D, лишённые возможностей оверклокинга, это вряд ли окажет какое-то воздействие, но позволит сэкономить, направив дополнительные средства на покупку более производительной видеокарты.

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Первые представительницы на базе чипсета A620 могут увидеть свет уже в следующем месяце, однако официального подтверждения пока нет.