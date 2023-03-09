Похоже, обещания AMD касательно выхода доступных материнских плат для платформы Socket AM5, стоимость которых будет стартовать с отметки в $125, спустя несколько месяцев претворяются в жизнь: как информирует общественность ресурс Wccftech, в ассортименте ASRock появился продукт с самым низким на фоне аналогов ценником.
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Сообщается, что стоимость системной платы ASRock B650M-HDV/M.2 на популярной онлайн-площадке Newegg составляет всего $125 — именно это значение, согласно прошлогодним заверениям AMD, должно было стать отправной точкой в формировании ценников плат на базе наборов системной логики 600-й серии.
Что касается непосредственно технических характеристик ASRock B650M-HDV/M.2, то материнская плата выполнена в форм-факторе microATX, наделена подсистемой питания со схемой 8+2+1 и получила в своё распоряжение два разъёма PCIe 4.0 x16, один из которых отличается усиленной конструкцией, один слот PCIe 4.0 x1, четыре порта SATA 3.0, парочку разъёмов для установки модулей оперативной памяти с поддержкой до DDR5-6400+ (OC), а также по одному слоту для M.2-накопителей с интерфейсами PCIe 5.0 x4 и PCIe 4.0 x4.
Источник изображений: Wccftech
Кроме того, продукт может похвастаться наличием одного порта USB 3.2 Gen2 Type-C, семи разъёмов USB 3.2 Gen1, 2.5-гигабитного Ethernet-контроллера Dragon и 7.1-канального аудиокодека Realtek ALC897.
Остаётся надеяться, что другие производители последуют примеру ASRock и осчастливят потенциальных покупателей новинками по доступным ценам.