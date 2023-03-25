В то время как пользователи, привыкшие считать свои деньги, наконец-то дождались доступных материнских плат AMD на базе чипсета B650, их коллеги, которым и вовсе не нужны излишества, продолжают находиться в «режиме ждуна», рассчитывая приобрести ещё более дешёвую матплату, основанную на младшем наборе системной логики 600-й серии: как было обнаружено одним из энтузиастов форума Hardwareluxx, такие продукты не досчитаются одной из функций, присущих старшим моделям, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: AnandTech
Так, в найденной прошивке для материнской платы ASUS TUF Gaming A620M-Plus было обнаружено наличие одного слота PCIe 4.0 x16, пары разъёмов для установки твердотельных M.2-накопителей PCIe 4.0, а вот поддержки интерфейса PCIe версии 5.0 найти не удалось — впрочем, для бюджетных решений такое «излишество» вряд ли бы себя оправдало.
Источник изображений: Hardwareluxx
Остаётся надеяться, что в скором будущем потенциальные покупатели смогут приобрести не только сравнительно доступные материнские платы на базе чипсета B650, цена на ряд из которых наконец-то снизилась до обещанных $125, но и продукты с ценником ниже $100.