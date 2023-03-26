В замерах принимал участие инженерный образец.

Информация касательно предстоящих гибридных процессоров AMD семейства Phoenix 2 продолжает «просачиваться» в сеть: так, буквально вчера стало известно о схожей с Intel схеме именования «больших» и «малых» ядер APU, а сегодня инсайдер под ником Xino опубликовал диаграмму частот инженерного образца гибридного процессора, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленной информации, пока что не имеющий официального названия инженерный образец гибридного процессора семейства Phoenix, имеющий в своём распоряжении два производительных и четыре эффективных ядра, был протестирован в Cinebench R23 и смог достичь максимальной частоты в 5 ГГц для P-ядер и показателя в 4 ГГц для E-ядер. Средние же частоты для «больших» и «малых» ядер, исходя из графика, колебались в пределах 4.1-4.2 и 2.6-2.7 ГГц соответственно.

Источник изображения: Twitter, Xino

При этом уровень энергопотребления тестируемого образца, по словам инсайдера, оказался весьма скромен, не превышая значения в 15-20 Вт. К сожалению, энтузиаст не сообщил конкретных цифр, иллюстрирующих показатели быстродействия APU, однако обмолвился, что уровень производительности в однопоточном режиме не будет отличаться от результатов «стандартных» чипов.

Стоит отметить, что, исходя из имеющихся данных, архитектура гибридных процессоров AMD будет несколько отличаться от подхода компании Intel: если последняя использует в своих продуктах ядра с весьма отличными друг от друга микроархитектурами, то в гибридных процессорах «красной команды» будут применяться ядра на базе Zen 4 – производительные получат схожие со «стандартными» Ryzen 7000 возможности, в то время как эффективные будут отличаться рядом ограничений в целях повышения энергоэффективности.

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Необходимо напомнить, что данная информация относится к категории слухов, поэтому всецело на неё полагаться не стоит.