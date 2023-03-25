Несколько дней назад в сети появилась информации о разработке специалистами AMD собственных гибридных процессоров с гетерогенной структурой: об этом было сообщено InstLatX64 в связи с обнаруженной записью о гибридном процессоре в базе данных MilkyWay@home.
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Источник изображения: Tom's Hardware, AMD
Благодаря опубликованным неделей ранее данным стало известно о существовании некоего гибридного процессора, имеющего в своём распоряжении два «больших» ядра Zen 4 и четыре «маленьких» Zen 4c, способного обрабатывать 12 потоков.
Сегодня же источник, порывшись в документации, нашёл достаточно занятную запись, проливающую свет на схему именования ядер гибридных процессоров AMD: судя по всему, специалисты «красной команды» не стали «изобретать велосипед» и попросту позаимствовали обозначения у Intel, которая уже успела выпустить несколько поколений настольных процессоров с гетерогенной архитектурой — согласно, опубликованному скриншоту, в терминологии AMD появились производительные (Performance) и эффективные (Efficiency) ядра.
Источник изображения: Twitter, InstLatX64
Исходя из имеющейся информации, помимо «больших» и «малых» ядер, будущие гибридные процессоры AMD, имеющие кодовое название Phoenix 2, получат встроенную графическую подсистему, основанную на микроархитектуре RDNA 3, а их дебют состоится во второй половине текущего года.