Ценники игровых графических адаптеров Intel серии Arc продолжают своё неуклонное снижение, причём это касается не только доступных моделей Arc A380 или A750, но и топовых представительниц семейства Alchemist: как сообщает ресурс VideoCardz, стоимость видеокарты Arc A770 Predator BiFrost производства Acer упала ниже отметки в $340.
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Источник изображения: Newegg
Стоит напомнить, что топовая модель Acer Arc A770 Predator BiFrost, дебютировавшая несколько месяцев назад, получила достаточно нестандартную систему охлаждения, снабжённую вентиляторами двух типов — радиального и осевого. Кроме того, видеоадаптер может похвастаться наличием целых 16 Гбайт видеопамяти, а также металлического кожуха, полноразмерной задней панели и RGB-подсветки.
Стоимость видеокарты на старте продаж составляла $399, в прошлом месяце понизилась до $349, а сегодня стала ещё приятнее для взора потенциального покупателя: как сообщает источник, на популярных онлайн-площадках Amazon и Newegg ценник Acer Arc A770 Predator BiFrost опустился до значения в $339.99, что является достаточно заманчивым предложением для видеокарты с солидным объёмом видеопамяти и сравнительно высоким уровнем производительности.
Источник изображения: VideoCardz, Newegg
Вполне возможно, что Intel будет радовать снижением ценников видеокарт Arc Achemist и в будущем, учитывая появившиеся слухи о дебюте графических продуктов Alchemist Refresh уже в текущем году, однако даже сейчас ценники на модели Arc A750 и A770 довольно заманчивы.