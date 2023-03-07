Ряд производителей системных плат продолжает рапортовать о добавлении поддержки так называемых небинарных модулей оперативной памяти для своих продуктов: не осталась в стороне и компания ASUS, сообщившая о выходе свежей версии BIOS, благодаря которой владельцы материнских плат, основанных на чипсетах Intel 600-й и 700-й серий, смогут установить новейшие «планки» ОЗУ.
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В данном вопросе специалисты производителя тесно сотрудничали с хорошо известной компьютерному сообществу компанией Corsair, ассортимент которой не так давно пополнился новыми комплектами модулей оперативной памяти Vengeance DDR5-7000 общим объёмом в 48 Гбайт (24x2 Гбайт), оценёнными в $275 — согласно заявлению ASUS, вся линейка материнских плат компании на базе наборов системной логики Intel 600-й и 700-й серий получает поддержку новых «планок» благодаря свежей версии BIOS.
Наибольший же объём, доступный пользователю, будет равен 192 Гбайт (4x48 Гбайт), но при этом скорость передачи данных ограничится значением в 5600 МТ/с. Также стоит учесть, что лишь процессоры Intel Core 13-го поколения могут обеспечить поддержку комплектов DDR5-7000 на полной скорости.
Производитель опубликовал таблицу, позволяющую владельцу материнской платы ASUS, основанной на чипсете Z790, найти необходимую версию BIOS, добавляющую поддержку новых модулей оперативной памяти, а в ближайшем будущем компания обещает опубликовать обновление прошивки и для плат на базе наборов системной логики B760 и H770, а также чипсетов Intel 600-й серии.
Источник изображений: ASUS