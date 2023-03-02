Alphacool продолжает расширять ассортимент своей продукции, пытаясь удовлетворить спрос со стороны почитателей и заинтересовать новых клиентов: согласно официальному пресс-релизу, опубликованному на страницах ресурса VideoCardz, компания представляет модификацию своей серии водоблоков Eisblock Aurora, предназначенную для графических адаптеров XFX Radeon RX 7900 XTX/XT Merc 310.
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Новинка может похвастаться более совершенным дизайном по сравнению с предшествующими моделями: так, структура рёбер была ощутимо переработана, благодаря чему увеличилась площадь отвода тепла, а также усилен поток охлаждающей жидкости, а усовершенствованная распределительная пластина обеспечивает более эффективное её распределение.
Кроме того, основание радиатора теперь выполнено из хромированной меди, что, исходя из заявлений производителя, обычно используется лишь в промышленном секторе и позволяет избегать пагубного воздействия разного рода кислот, защищает от повреждений, а также обеспечивает заметный блеск.
Внешний вид водоблока также подвергся ряду улучшений: как отмечает производитель, визуально дизайн новинки стал спокойнее, что обеспечивается благодаря простой конструкции и наличию всего одного кольцевого уплотнителя. Вносит свою лепту и хромированное покрытие, которое равномерно распределяет свет от RGB-подсветки.
Источник изображений: Alphacool
Заявлена совместимость продукта со следующими моделями видеокарт: XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XTX Black Edition, XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XT Black Edition и XFX Speedster MERC 310 Radeon RX 7900 XT.
Водоблок Alphacool Eisblock Aurora Acryl RX 7900XTX Merc 310 будет доступен уже через 2-3 недели по рекомендованной стоимости в 160 евро.