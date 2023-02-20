Отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Как известно, старт продаж моделей игровых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40 подчас не был слишком «гладким»: если GeForce RTX 4090 разбирали, как «горячие пирожки», то RTX 4080 не снискала любви геймеров, в результате чего объёмы её продаж на фоне топовой модели были достаточно плачевными. Впрочем, как сообщает ресурс NotebookCheck, по данным энтузиаста, известного под ником Moore’s Law Is Dead, «зелёная команда», похоже, нашла решение, которое заставит игроков приобретать залежалый товар.

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Источник изображения: NVIDIA

По информации инсайдера, NVIDIA намеренно сокращает поставки GeForce RTX 4090 с целью вынудить геймеров останавливать свой выбор на GeForce RTX 4080: так, один из источников сообщил, что компания будет ограничивать объёмы отгрузки RTX 4090 до тех пор, пока со складов не исчезнут RTX 4080, а второй заявил, что подобную тенденцию можно было наблюдать ещё несколько месяцев назад.

Источник изображения: NotebookCheck, YouTube, MLID

Чтобы подтвердить слова инсайдера, специалисты провели собственное «расследование», изучив предложения ряда онлайн-площадок, и пришли к выводу, что спрос на GeForce RTX 4080 со стороны потенциальных покупателей, судя по всему, действительно невысок, а предложение сравнительно велико, на что указывают ценники моделей, не слишком превышающие рекомендованную стоимость, в то время как шанс найти RTX 4090 по адекватной цене невелик.

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Стоит отметить, что информация получена из неофициальных источников, поэтому относиться к ней необходимо с известной долей скептицизма.