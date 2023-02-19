Возможности новинок не впечатляют.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

В скором времени NVIDIA намерена обновить линейку своих мобильных видеокарт, представив на суд широкой компьютерной общественности модели серии GeForce RTX 40, однако требовательных геймеров, они могут и не впечатлить: как сообщает ресурс VideoCardz, азиатский производитель лэптопов Mechrevo поделился результатами тестов предстоящих новинок в паре бенчмарков, сравнив достижения новых видеоадаптеров с их предшественниками.

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Источник изображения: NotebookCheck, NVIDIA

Исходя из представленных графиков, в тестовых пакетах 3DMark Time Spy/Fire Strike мобильная GeForce RTX 4070 оказывается быстрее своей предшественницы в лице GeForce RTX 3070 всего на 15.0/11.0 %, в то время как GeForce RTX 4060 демонстрирует более весомые показатели, превосходя RTX 3060 на 25.0/30.0 %.

Источник изображения: VideoCardz, Mechrevo

Впрочем, взглянув на спецификации новых моделей в сравнении с характеристиками представительниц серии RTX 30 всё становится на свои места: так, мобильная GeForce RTX 4070 получила всего 4608 CUDA-ядер против 5120 у RTX 3070, а также более узкую шину (128 бит против 256 бит). Графический процессор мобильной GeForce RTX 4060 на фоне своего предшественника также выглядит не слишком впечатляюще, имея на 768 ядер CUDA меньше по сравнению с GPU у RTX 3060 (3072 против 3840).

Несомненно, выигрыш в производительности благодаря новой архитектуре GPU имеется, однако остаётся загадкой, почему NVIDIA обделила требовательных геймеров, урезав возможности новинок.

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Ожидается, что первые ноутбуки, оснащённые мобильными графическими адаптерами GeForce RTX 4070, RTX 4060 и RTX 4050 появятся в продаже уже через несколько дней, а именно 22 февраля. Особо нетерпеливые же геймеры могут оформить предварительный заказ — цены стартуют с отметки в $1099.