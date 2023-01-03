Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Процессоры Core i3-13100, Core i5-13400 и Core i5-13500 протестировали в ряде игр и приложений
Новинки показали весьма неплохие результаты.
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Пока компьютерное сообщество изучает рекомендованные ценники и спецификации доступных моделей процессоров Intel Core 13-го поколения, специалисты ресурса Quasarzone решили порадовать общественность, опубликовав результаты тестов трёх новинок (а именно Core i3-13100, Core i5-13400 и Core i5-13500) в ряде игр и приложений.

реклама

В соперники новым моделям были назначены их предшественники, Core i5-12400 (6 P-ядер/12 потоков) и Core i7-12700 (8 P- и 4 E-ядра/20 потоков), представитель семейства Raptor Lake-S в лице Core i5-13600K (6 P- и 8 E-ядер/20 потоков), а также процессор противоборствующего лагеря, а именно AMD Ryzen 5 7600X (6 ядер/12 потоков). В дуэте с процессорами Intel работала материнская плата ASUS Prime H770-PLUS D4, а в паре с моделью от AMD «трудилась» системная плата ASRock X670E Taichi. Для платформы «синей команды» использовались модули оперативной памяти DDR4-3200 (CL22-22-22-52) и DDR4-3500 (CL18-22-22-42), а для системы «красной команды» применялись «планки» DDR5-4800 (CL40-40-40-Auto). Графическая подсистема была представлена видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 FE, а охлаждать процессоры была призвана система жидкостного охлаждения NZXT Kraken X73 RGB.

Стоит напомнить, что настольный процессор Core i3-13100 обзавёлся лишь 4 производительными ядрами, работающими на частотах 3.4/4.5 ГГц в номинальном/турборежиме, Core i5-13400 получил 6 P-ядер, функционирующих на частотах 2.5/4.6 ГГц, и 4 E-ядра с частотной формулой 1.8/3.3 ГГц, а Core i5-13500 может похвастаться наличием 6 «больших» (2.5/4.8 ГГц) и 8 «малых» (1.8/3.5 ГГц) ядер.

Исходя из итоговых результатов, полученных на основании тестов процессоров в четырёх бенчмарках, в том числе в Cinebench, настольные процессоры Core i5-13400 и Core i5-13500 получили ощутимый прирост производительности на фоне своего предшественника в лице Core i5-12400, что можно объяснить наличием энергоэффективных ядер у новинок, в то время как Core i3-13100 ожидаемо оказался весьма позади. Кроме того, Core i5-13500 смог превзойти Ryzen 5 7600X, а Core i5-13400 чуть уступил модели от AMD.

Результаты тестов в прикладных задачах, связанных с кодированием и рендерингом, также продемонстрировали весьма неплохие показатели для Core i5-13500 и Core i5-13400 — новинки оставили далеко позади Core i5-12400, практически вплотную приблизившись к Core i7-12700. Впрочем, Ryzen 5 7600X для моделей семейства Raptor Lake-S оказался недосягаем. Что касается Core i3-13100, то 4 ядер явно не хватает, чтобы обогнать модели с более весомым их количеством.

В игровых же приложениях ситуация несколько иная: так, в разрешении 1920x1080 даже бюджетный Core i3-13100 смог продемонстрировать весьма неплохой результат на фоне достижений Core i5-12400, поравнявшись с процессором семейства Alder Lake-S, в то время как Core i5-13500 и Core i5-13400 почти догнали Core i7-12700. Как бы то ни было, превзойти Ryzen 5 7600X новинкам снова оказалось не под силу.

При разгоне модулей оперативной памяти DDR4 для ряда моделей с заблокированным множителем у специалистов ресурса возникли некоторые проблемы, поэтому в замерах участвовали только Core i5-13500, Core i5-13400 и Core i7-12700: согласно результатам тестов, прирост производительности в играх может достигать 5-6 %.

Что касается температурных показателей, то Core i5-13500 ожидаемо оказался наиболее «горячим», в пике нагреваясь до 66 °C, в то время как температуры Core i5-13400 и Core i3-13100 под нагрузкой варьировались в пределах от 45 до 48 °C.

При этом пиковые показатели энергопотребления систем с Core i5-13500, Core i5-13400 и Core i3-13100 достигали значений в 392, 349 и 312 Вт соответственно.

Источник изображений: Quasarzone

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Подводя итог, можно отметить, что новые модели Intel могут стать неплохим выбором для бюджетных систем — так, Core i3-13100 с рекомендованным ценником в $134 демонстрирует достаточно неплохой уровень игровой производительности, а Core i5-13400 и Core i5-13500, оценённые в $221 и $232 соответственно, способны противостоять даже более дорогим моделям.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #core i5-13400 #core i5-13500 #core i3-13100
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel представила 16 новых настольных процессоров Core 13-го поколения
Стали известны официальные цены и спецификации доступных моделей процессоров Intel 13-го поколения
Intel представила мобильные процессоры Core 13-го поколения: до 24 ядер с частотой до 5,6 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
144
В Северной Корее прошли испытания 600-мм комплекса РСЗО, способного поразить всю Южную Корею
8
Xiaomi готовит Apple сюрприз, выпуская Redmi Note 12 в Индии
2
На Украине обломки ракет ЗРК NASAMS пытались выдать за новейшие иранские ракеты
41
Обновление Handbrake добавляет поддержку AV1 и ряд улучшений для создателей видео
5
Энтузиаст запустил Windows 7 на процессоре с частотой 5 МГц – в 1000 раз медленнее Core i5-12600K
6
Обнародованы официальные данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS
101
Флагманский SSD Samsung 990 Pro появился в одном из российских магазинов
33
В новом году стратегическая авиация продолжит участие в СВО с возможностью применения "Кинжала"
4
Ремейк Resident Evil 4 находится на финальной стадии разработки
2
Redmi представила бюджетный смартфон новой серии Redmi 12C
3
Microsoft сделала пользователям из РФ «подарок» под Новый год – Windows 11 можно скачать без VPN
10
Процессоры AMD сильно подешевели после Нового года – геймерский 6-ядерный Ryzen 5 7600Х скинул 20%
7
В Modern Warfare 2 появилась цензура радужных флагов на Ближнем Востоке
1
С 1 января 2023 года Великобритания полностью отказалась от российского сжиженного газа
23
Мегаполис New Austinia в Майнкрафте настолько детализирован, что текстуры подгружаются по полминуты
5
Самую быструю интегрированную видеокарту Radeon 660M протестировали в Cyberpunk 2077 и GTA 5
13
Крупные IT-компании массово сокращают сотрудников и урезают им льготы  
6
Глава управления разведки Украины: Бахмут как город больше не существует
40
Моддер превратил GTA 5 в реальность с помощью RTX 4090, трассировки лучей и 64Gb памяти
5

Популярные статьи

Тест и обзор процессорного кулера Thermalright SI-100
16
ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
20
Россия применила новую тактику ударов по ПВО Украины – это может изменить ход СВО
74
Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
25
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
23
В США строят новые десантные корабли класса Америка
5
Графический планшет HUION HS64 в 2023 обзор + тест
2
От Doge до Drake, вот 10 интернет-моментов, которым в 2023 году исполнится 10 лет
4

Сейчас обсуждают

Мимо
20:04
Котиков,сиски/письки/жопки оставьте для хрюкраинских "гламурных" ресурсов
Россия применила новую тактику ударов по ПВО Украины – это может изменить ход СВО
AVR
19:59
Дорогие😐
Видеокарты Colorful RTX 4070 Ti уже поступили в продажу в Китае
Fizik56
19:59
В разы?))) Там процентов 15-20 будет профит после всех расходов, про том, что это Араб со всеми вытекающими.
Власти запланировали на 2023-й год рост продаж новых автомобилей в РФ до 1 миллиона
Barash
19:58
Так я и пишу - в Польше, в Австрии. В чём претензия? =-)
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
Анна Сердюкова
19:58
Не вижу никакого реализма, зеркальная дорога, не естественные очень сильно преувеличенные отражения. Моды без лучей выглядят намного лучше и натуральнее.
Моддер превратил GTA 5 в реальность с помощью RTX 4090, трассировки лучей и 64Gb памяти
Pustotnik
19:56
Я не голосовал за Путина... я был за вступление Украины в ЕС, то что Янукович "пророссийский" это вообще бред сивой кобылы... Ну и вступила бы в НАТО, наконец-то наша элита обратила бы внимание на Дал...
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
jugador
19:52
Любителям сравнивать с 3080 посвящается ) https://www.youtube.com/watch?v=RUX2Lp7wMDw https://www.youtube.com/watch?v=d2agG1Sjs14 https://www.youtube.com/watch?v=8tZmqXxCRfc
NVIDIA представила GeForce RTX 4070 Ti с рекомендованной ценой 799 долларов США
grom9000
19:49
Кстати в ней не будет тупых лучей для школьников.
Инсайдер раскрыл несколько подробностей о GTA 6 и рассказал, как узнать дату выхода игры
Мимо
19:49
Не "В", а, согласно правилам русского языка - "НА". Так что долбоёп тут ты. Да и твоё "КО" это подтверждает...
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
mo3ulla
19:48
кто по умней уже рассматривает вариант .. сгонять в эмираты .. купить там тачку . и привести сюда .. выйдет в разы дешевле чем покупать у российских о**евших барыг
Власти запланировали на 2023-й год рост продаж новых автомобилей в РФ до 1 миллиона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем