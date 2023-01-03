Новинки показали весьма неплохие результаты.

Пока компьютерное сообщество изучает рекомендованные ценники и спецификации доступных моделей процессоров Intel Core 13-го поколения, специалисты ресурса Quasarzone решили порадовать общественность, опубликовав результаты тестов трёх новинок (а именно Core i3-13100, Core i5-13400 и Core i5-13500) в ряде игр и приложений.

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В соперники новым моделям были назначены их предшественники, Core i5-12400 (6 P-ядер/12 потоков) и Core i7-12700 (8 P- и 4 E-ядра/20 потоков), представитель семейства Raptor Lake-S в лице Core i5-13600K (6 P- и 8 E-ядер/20 потоков), а также процессор противоборствующего лагеря, а именно AMD Ryzen 5 7600X (6 ядер/12 потоков). В дуэте с процессорами Intel работала материнская плата ASUS Prime H770-PLUS D4, а в паре с моделью от AMD «трудилась» системная плата ASRock X670E Taichi. Для платформы «синей команды» использовались модули оперативной памяти DDR4-3200 (CL22-22-22-52) и DDR4-3500 (CL18-22-22-42), а для системы «красной команды» применялись «планки» DDR5-4800 (CL40-40-40-Auto). Графическая подсистема была представлена видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 FE, а охлаждать процессоры была призвана система жидкостного охлаждения NZXT Kraken X73 RGB.

Стоит напомнить, что настольный процессор Core i3-13100 обзавёлся лишь 4 производительными ядрами, работающими на частотах 3.4/4.5 ГГц в номинальном/турборежиме, Core i5-13400 получил 6 P-ядер, функционирующих на частотах 2.5/4.6 ГГц, и 4 E-ядра с частотной формулой 1.8/3.3 ГГц, а Core i5-13500 может похвастаться наличием 6 «больших» (2.5/4.8 ГГц) и 8 «малых» (1.8/3.5 ГГц) ядер.

Исходя из итоговых результатов, полученных на основании тестов процессоров в четырёх бенчмарках, в том числе в Cinebench, настольные процессоры Core i5-13400 и Core i5-13500 получили ощутимый прирост производительности на фоне своего предшественника в лице Core i5-12400, что можно объяснить наличием энергоэффективных ядер у новинок, в то время как Core i3-13100 ожидаемо оказался весьма позади. Кроме того, Core i5-13500 смог превзойти Ryzen 5 7600X, а Core i5-13400 чуть уступил модели от AMD.

Результаты тестов в прикладных задачах, связанных с кодированием и рендерингом, также продемонстрировали весьма неплохие показатели для Core i5-13500 и Core i5-13400 — новинки оставили далеко позади Core i5-12400, практически вплотную приблизившись к Core i7-12700. Впрочем, Ryzen 5 7600X для моделей семейства Raptor Lake-S оказался недосягаем. Что касается Core i3-13100, то 4 ядер явно не хватает, чтобы обогнать модели с более весомым их количеством.

В игровых же приложениях ситуация несколько иная: так, в разрешении 1920x1080 даже бюджетный Core i3-13100 смог продемонстрировать весьма неплохой результат на фоне достижений Core i5-12400, поравнявшись с процессором семейства Alder Lake-S, в то время как Core i5-13500 и Core i5-13400 почти догнали Core i7-12700. Как бы то ни было, превзойти Ryzen 5 7600X новинкам снова оказалось не под силу.

При разгоне модулей оперативной памяти DDR4 для ряда моделей с заблокированным множителем у специалистов ресурса возникли некоторые проблемы, поэтому в замерах участвовали только Core i5-13500, Core i5-13400 и Core i7-12700: согласно результатам тестов, прирост производительности в играх может достигать 5-6 %.

Что касается температурных показателей, то Core i5-13500 ожидаемо оказался наиболее «горячим», в пике нагреваясь до 66 °C, в то время как температуры Core i5-13400 и Core i3-13100 под нагрузкой варьировались в пределах от 45 до 48 °C.

При этом пиковые показатели энергопотребления систем с Core i5-13500, Core i5-13400 и Core i3-13100 достигали значений в 392, 349 и 312 Вт соответственно.

Источник изображений: Quasarzone

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Подводя итог, можно отметить, что новые модели Intel могут стать неплохим выбором для бюджетных систем — так, Core i3-13100 с рекомендованным ценником в $134 демонстрирует достаточно неплохой уровень игровой производительности, а Core i5-13400 и Core i5-13500, оценённые в $221 и $232 соответственно, способны противостоять даже более дорогим моделям.