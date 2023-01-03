Ценники стартуют с отметки в $109.

Компания Intel продолжает расширять ассортимент своей продукции, радуя не только геймеров с «тугим» кошельком и разного рода энтузиастов, отдающих предпочтение топовым моделям CPU с индексом «K», но и бережливых пользователей, с нетерпением ожидавших появления более доступных процессоров 13-го поколения с заблокированным множителем: так, в распоряжении ресурса VideoCardz оказались официальные данные, приоткрывающие завесу тайны над спецификациями и рекомендованными ценниками ряда новых моделей CPU «синей команды».

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленной таблицы, наиболее доступными окажутся настольные процессоры Core i3-13100 и Core i-13100F, оснащённые 4 производительными ядрами с поддержкой технологии гиперпоточности, способными функционировать на базовой частоте 3.4 ГГц с увеличением до 4.5 ГГц в максимальном режиме — новинки оценили в $134 и $109 соответственно.

Источник изображения: VideoCardz

Семейство Core i5 13-го поколения пополнилось сразу четырьмя новыми моделями с заблокированным множителем — «топовые» Core i5-13600 и Core i5-13500 обзавелись сразу 14 ядрами (6 «большими», работающими на частотах 2.7/5.0 ГГц и 2.5/4.8 ГГц в номинальном/турборежиме, а также 8 «малыми» с частотной формулой 2.0/3.7 и 1.8/3.5 ГГц соответственно) и получили ценники в $256 и $232, в то время как Core i5-13400 и Core i5-13400F, рекомендованная стоимость которых остановилась на отметке в $221 и $196, осталось довольствоваться 6 P-ядрами, функционирующими на частотах 2.5/4.6 ГГц, и 4 E-ядрами, характеризующимися частотными показателями в 1.8/3.3 ГГц.

Настольные процессоры Core i7-13700 и Core i7-13700F получили 8 производительных ядер (2.1/5.2 ГГц) и аналогичное количество энергоэффективных (1.5/4.1 ГГц), а их ценники составили $384 и $359.

Наконец, Core i9-13900 и Core i9-13900F могут похвастаться наличием 8 «больших» ядер с частотной формулой 2.0/5/6 ГГц и 16 «малых», работающих на частотах в 1.5/4.2 ГГц в базовом/максимальном режимах — цены новинок стартуют с отметки в $549 и $524.

Аппетиты моделей с заблокированным множителем, как и ожидалось, оказались ощутимо скромнее показателей CPU с индексом «K» и варьируются в пределах от 58 до 65 Вт в номинальном режиме и от 89 до 219 Вт в максимальном.

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При этом представители семейств Core i9 и Core i7 могут похвастаться наличием поддержки модулей оперативной памяти DDR5-5600 и DDR4-3200 «из коробки», в то время как моделям Core i5 и Core i3 остаётся довольствоваться режимами DDR5-4800 и DDR4-3200.