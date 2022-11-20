Дизайн новинки достаточно оригинален.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

На фоне неумолимо приближающегося дебюта игровых графических адаптеров AMD серии Radeon RX 7900 ряд производителей уже принялся демонстрировать некоторые детали и внешний вид своих предстоящих продуктов: как сообщает ресурс Wccftech, компания PowerColor опубликовала изображение, на котором красуется игровая видеокарта Radeon RX 7900 XTX Red Devil.

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Изучив представленное изображение, можно отметить, что внешне PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil выглядит весьма впечатляюще и монструозно: новинка наделена металлическим кожухом, выполненным в строгих тёмных тонах и дополненным эффектной RGB-подсветкой, а также производительной системой охлаждения, снабжённой внушительным по размерам радиатором и тремя вентиляторами с 9 лопастями каждый.

Кроме того, видеоадаптер основан на печатной плате нестандартного дизайна, а также имеет целых три 8-контактных разъёма дополнительного питания. При этом для установки новинки потребуется почти четыре слота, что ставит её в один ряд с топовыми моделями GeForce RTX 4090.

Ранее PowerColor уже пыталась заинтересовать потенциальных покупателей внешним видом Radeon RX 7900 XTX Red Devil, опубликовав изображение, на котором специалисты источника разглядели заднюю пластину видеокарты, изготовленную из металла и снабжённую оригинальным логотипом серии Red Devil.

Источник изображений: Wccftech, PowerColor

Отмечается, что дизайн, представленный на опубликованных изображениях, будет присущ не только PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil, но и её младшей «соплеменнице», Radeon RX 7900 XT Red Devil.

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Ожидается, что первые модели AMD серии Radeon RX 7900 появятся на полках магазинов уже 13 декабря текущего года и будут соперничать с предтоповой видеокартой из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 4080.