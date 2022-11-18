Цены Ryzen 7 7700 и Ryzen 9 7900 также могут приятно удивить.

Пока широкое компьютерное сообщество горячо обсуждает достижения не так давно вышедших настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 с суффиксом «X», разного рода инсайдеры продолжают публиковать новые данные, приоткрывающие завесу тайны над техническими характеристиками их младших «собратьев»: как сообщает ресурс VideoCardz, информатор под ником chi11eddog рассекретил спецификации трёх предстоящих новинок «красной команды».

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

По данным инсайдера, наиболее доступной моделью семейства Raphael станет 6-ядерный 12-поточный AMD Ryzen 5 7600, способный достигать максимальной частоты в 5.1 ГГц (на 200 МГц меньше по сравнению с Ryzen 5 7600X) — рекомендованная стоимость новинки составит $229, то есть на $70 ниже на фоне цены CPU с суффиксом «X».

Источник изображения: Twitter, chi11eddog

Настольный процессор AMD Ryzen 7 7700, имеющий в своём распоряжении 8 ядер/16 потоков, сможет функционировать на частоте 5.3 ГГц в boost-режиме (на 100 МГц меньше по сравнению с Ryzen 7 7700X): как утверждает информатор, CPU окажется на $70 дешевле на фоне своего старшего «собрата» — за него попросят $329.

Наконец, 12 ядерный 24-поточный AMD Ryzen 9 7900, работающий на максимальной частоте 5.4 ГГц (-200 МГц по сравнению с Ryzen 9 7900X), обойдётся в $429, то есть на $120 дешевле соответствующей модели с суффиксом «X».

Помимо различий в частотных характеристиках и стоимости, новинки также будут отличаться и в разрезе уровня энергопотребления, требуя лишь 65 Вт против 105-170 Вт.

Источник изображения: VideoCardz

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Ожидается, что дебют новых представителей семейства Raphael состоится в первом квартале следующего года, а представлены они будут в рамках международного мероприятия CES 2023.