По рекомендованной стоимости предлагается сразу несколько новинок.

На фоне неумолимо приближающегося дебюта NVIDIA GeForce RTX 4080 работники онлайн-магазинов спешат пополнить прайс-листы первыми моделями скоро поступающих в продажу видеокарт: так, пару дней назад несколько новинок было замечено в ассортименте одного из европейских ритейлеров, а сегодня специалисты ресурса VideoCardz обнаружили сразу несколько моделей GeForce RTX 4080 на страницах заморской площадки Micro Center.

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Изучив представленные модели, можно отметить, что сразу несколько видеокарт предлагаются по рекомендованной NVIDIA стоимости, составляющей $1200: в их списке оказались ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080, ZOTAC GeForce RTX 4080 Trinity, PNY GeForce RTX 4080 XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB и Gigabyte GeForce RTX 4080 EAGLE.

За модели же с заводским разгоном и нестандартным дизайном придётся доплатить: так, за видеокарты GeForce RTX 4080 EAGLE OC, GeForce RTX 4080 GAMING OC и AORUS GeForce RTX 4080 MASTER производства Gigabyte придётся отдать $1240, $1270 и $1350, GeForce RTX 4080 VENTUS 3X OC, GeForce RTX 4080 GAMING X TRIO и GeForce RTX 4080 SUPRIM X от MSI оценили в $1280, $1325 и $1400, за ZOTAC GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO просят $1400, а стоимость наиболее дорогих из представленных видеоадаптеров, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 OC Edition и ROG Strix GeForce RTX 4080 OC Edition, составляет $1500 и $1550.

Источник изображений: Micro Center

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Ожидается, что первые модели GeForce RTX 4080 станут доступны для покупки уже через несколько дней, а именно 16 ноября, и будут соперничать с не так давно представленной AMD Radeon RX 7900 XTX, рекомендованная стоимость которой стартует с отметки в $999.