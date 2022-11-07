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Европейские ценники первых моделей GeForce RTX 4080 оказались весьма высоки
Стоимость ряда новинок вполне может сравниться с ценами RTX 4090.
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В преддверии неумолимо приближающегося дебюта предтоповой GeForce RTX 4080 некоторые онлайн-магазины уже пополняют свои прайс-листы новыми моделями: так, «сетевой детектив», известный под ником harukaze5719 поделился скриншотом, иллюстрирующим стоимость ряда новинок у одного из европейских ритейлеров.

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Источник изображения: ASUS

Согласно представленному изображению, наиболее доступная модель PNY GeForce RTX 4080 VERTO Triple Fan предлагается за €1600 (~98 000 рублей), чуть более дорогая GeForce RTX 4080 XLR8 Gaming VERTO Overclocked от этого же производителя оценена в €1729 (~106 000 рублей), за GeForce RTX 4080 EAGLE OC и GeForce RTX 4080 GAMING OC от Gigabyte просят €1839 (~113 000 рублей) и €1889 (~116 000 рублей), стоимость ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 OC Edition и ROG Strix GeForce RTX 4080 составляет €1969 (~121 000 рублей) и €2059 (~127 000 рублей), а ценник наиболее дорогой в представленном списке, ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 OC Edition, остановился на отметке в €2129 (~131 000 рублей).

Источник изображения: Twitter, harukaze5719

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Стоит отметить, что представленные ценники GeForce RTX 4080 весьма высоки, а стоимость наиболее дорогих моделей может вполне сравниться с RTX 4090, однако необходимо учесть, что ценники являются предварительными и после официального дебюта новинок могут претерпеть изменений.

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#nvidia #geforce rtx 4080
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