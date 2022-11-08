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GeForce RTX 4080 протестирована в Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider и ещё паре игр
Достижения новинки весьма впечатляют.
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Владельцы NVIDIA GeForce RTX 4080, сумевшие заполучить желанные новинки за несколько дней до их официального появления в продаже, продолжают радовать широкую компьютерную общественность, публикуя результаты тестов предтоповой модели в ряде игр и бенчмарков: так, буквально вчера видеокарта была протестирована в Forza Horizon 5 и Blender, а сегодня один из владельцев RTX 4080 под ником BFG9K протестировал новинку ещё в нескольких тайтлах, а также в одном из бенчмарков, поделившись результатами своих изысканий на страницах форума Chiphell.

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Источник изображения: NVIDIA

Для тестов энтузиаст использовал искомую видеокарту в дуэте с настольным процессором AMD Ryzen 5 7600X, материнской платой ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WiFi (BIOS 0809) и модулями оперативной памяти Kingston FURY DDR5-6000 (CL32-38-38-80).

Исходя из представленных данных, в разрешении 4K при максимальных настройках качества графики в тайтле Forza Horizon 5 игровая видеокарта GeForce RTX 4080 смогла обеспечить результат в 128 fps, в Shadow of the Tomb Raider продемонстрировала показатель средней кадровой частоты в 129 fps, а в Borderlands 3 — 91.17 fps.

В ещё одном популярном игровом приложении, Cyberpunk 2077, в разрешении 2560x1440 с задействованием технологии трассировки лучей среднее значение fps для RTX 4080 составило 112.98 к/c.

Кроме того, пользователь протестировал GeForce RTX 4080 в тестовом пакете 3DMark DirectX Raytracing feature test, где достижение новинки составило 87.12 fps, что примерно на 35-36 % хуже по сравнению с возможностями RTX 4090.

Источник изображений: Chiphell, BFG9K

Обладатель топовой NVIDIA GeForce RTX 4090 решил сравнить полученные результаты с возможностями своей модели, протестировав видеокарту в дуэте с десктопным процессором Intel Core i9-12900KF в паре тайтлов с аналогичными настройками: в Forza Horizon 5 флагман новой линейки оказался быстрее RTX 4080 на 9.4 %, а в Shadow of the Tomb Raider опередил свою соплеменницу на 38.8 %.

Источник изображений: Chiphell, qms

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Необходимо напомнить, что предтоповая игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080, имеющая в своём распоряжении 9728 ядер CUDA, а также 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X при 256-битной шине, должна оказаться на полках магазинов уже 16 ноября по рекомендованной стоимости от $1199.

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#nvidia #geforce rtx 4080
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