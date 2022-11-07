На фоне достижений RTX 4090 новинка также смотрится в крайне выгодном свете.

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

В преддверии скорого появления на полках магазинов первых моделей видеокарт GeForce RTX 4080 результаты тестирования новинок продолжают с завидной регулярностью появляться в сети: так, вслед за игровым тестом видеоадаптера стали известны и достижения предтоповой представительницы поколения Ada Lovelace в популярном бенчмарке Blender, замеченные «сетевым детективом» под ником TUM_APISAK.

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Источник изображения: NVIDIA

Исходя из имеющихся данных, видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 4080, имеющий в своём распоряжении 9728 FP32-ядер, а также 16 Гбайт видеопамяти GDDR6X и шину в 256 бит, в тестовом пакете Blender продемонстрировал средний результат в 9353.59 балла, обогнав топовую модель прошлого поколения, GeForce RTX 3090 Ti, на 48.9 %.

Источник изображения: Blender

На фоне достижений флагманской видеокарты семейства Ada Lovelace в лице GeForce RTX 4090 новинка также выглядит весьма неплохо, уступая своей «соплеменнице», располагающей 16384 ядрами CUDA и 24 Гбайт памяти типа GDDR6X при 384-битной шине, в среднем около 22.8 %.

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Теперь остаётся дождаться результатов тестов основной конкурентки GeForce RTX 4080 из стана AMD в лице Radeon RX 7900 XTX, рекомендованная стоимость которой выглядит более привлекательно: если ценник модели «красной команды» стартует с отметки в $999, то за её оппонентку попросят от $1199.