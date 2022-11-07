Уровень быстродействия предтоповой модели весьма высок.

Хотя до официального появления в продаже предтоповой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 осталось ещё несколько дней, некоторые счастливчики, тем или иным способом раздобывшие заветные новинки, уже вовсю их тестируют: так, энтузиаст под ником MEGAsizeGPU опубликовал результаты тестов GeForce RTX 4080 в популярном игровом приложении Forza Horizon 5, сравнив достижения модели с возможностями флагмана новой линейки в лице GeForce RTX 4090.

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Источник изображения: NVIDIA

Согласно представленным данным, в разрешении 4K в содружестве с настольным процессором AMD Ryzen 5 7600X игровой видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 4080 продемонстрировал результат в 117 fps, уступив GeForce RTX 4090, обеспечившей показатель в 137 fps, около 14.6 %.

Кроме того, энтузиаст поделился скриншотом популярной утилиты GPU-Z, на котором можно лицезреть, что видеокарта достигла максимальной частоты в 2910 МГц по GPU, разогревшись до 81.1 °C в точке Hot Spot при уровне энергопотребления в 321 Вт.

Источник изображений: Twitter, MEGAsizeGPU

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Стоит напомнить, что NVIDIA GeForce RTX 4080 снабжается 9728 ядрами CUDA (на ~41 % меньше по сравнению с RTX 4090), 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X при шине в 256 бит, а её рекомендованная стоимость стартует с отметки в $1199.