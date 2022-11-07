Подобный дизайн PCB компьютерное сообщество уже видело.

На фоне неумолимо приближающегося официального дебюта первых моделей GeForce RTX 4080 разного рода энтузиасты и специалисты продолжают делиться с широкой компьютерной общественностью новыми данными, приоткрывающими завесу тайны над характеристиками и возможностями новинки: не так давно были опубликованы результаты тестов предтоповой видеокарты в популярном тайтле Forza Horizon 5 и бенчмарке Blender, а уже сейчас энтузиаст под ником KittyYYuko решил поделиться изображениями печатной платы GeForce RTX 4080 в исполнении Founders Edition, а также сообщить о достижениях новинки в известном тестовом пакете 3DMark Time Spy Extreme, сообщает ресурс VideoCardz.

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Изучив представленные изображения, можно отметить, что дизайн печатной платы GeForce RTX 4080 Founders Edition весьма схож с таковым у RTX 4090, однако полностью разглядеть PCB, к сожалению, не удаётся в связи с нежеланием энтузиаста показывать некоторые детали представленного образца.

Как бы то ни было, в центре можно наблюдать непосредственно графический процессор AD103, снабжённый 9728 активными ядрами CUDA, вокруг которого можно заметить восемь чипов памяти по 2 Гбайт каждый, что даёт в общей сложности 16 Гбайт. Кроме того, от «зоркого глаза» оверклокера не ускользнёт снабжение модели 16-контактным разъёмом дополнительного питания.

Источник изображений: Twitter, KittyYYuko

Кроме того, энтузиаст опубликовал приблизительные результаты тестов GeForce RTX 4080 в бенчмарке Time Spy Extreme: сообщается, что новинка смогла набрать около 14100 баллов, что в среднем на 32 % больше по сравнению с достижениями флагманской представительницы прошлого поколения в лице GeForce RTX 3090 Ti.

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Ожидается, что в продажу NVIDIA GeForce RTX 4080 поступит уже через несколько дней, а именно 16 ноября, по рекомендованной стоимости от $1199.