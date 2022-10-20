Не каждый CPU подойдёт топовой видеокарте NVIDIA.

Не так давно дебютировавшая топовая игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 продолжает привлекать к себе внимание потенциальных покупателей, предлагая небывалый уровень производительности в сравнении со своими предшественницами, особенно с задействованием новых технологий, однако далеко не все готовы полностью менять систему для одного лишь видеоадаптера, тем более, что ряд геймеров обладает вполне себе современными CPU серии Ryzen 5000 или Core 12-го поколения: именно для таких пользователей специалисты ресурса TechPowerUp и решили протестировать AMD Ryzen 7 5800X против Intel Core i9-12900K в более чем пяти десятках игровых приложений на предмет лучшего раскрытия возможностей флагманской новинки «зелёной команды».

реклама

Источник изображения: Wccftech, NVIDIA

Помимо искомых процессоров и графического адаптера, тестовая система для платформы AMD включала в себя материнскую плату EVGA X570 Dark и модули оперативной памяти DDR4-4000, в то время как для Intel использовалась системная плата ROG MAXIMUS Z690 HERO производства ASUS и модули ОЗУ DDR5-6000.

Согласно результатам тестирования, настольный процессор Core i9-12900K определённо превосходит Ryzen 7 5800X в подавляющем большинстве игровых приложений, позволяя лучше раскрыть потенциал GeForce RTX 4090: так, в разрешении 4K (3840x2160) модель «синей команды» в среднем оказалась быстрее своего оппонента на 6.5 %, в WQHD (2560x1440) была производительнее на 13.8 %, а в Full HD (1920x1080) оторвалась от своего преследователя в среднем на 15.7 %.

При этом Ryzen 7 5800X незначительно обогнал соперника в нескольких тайтлах, а ощутимого преимущества добился лишь в одной игре, а именно в Devil May Cry 5, где в разрешении 1920x1080 в паре с GeForce RTX 4090 был производительнее Core i9-12900K в дуэте с аналогичной видеокартой на впечатляющие 59.7 %.

Источник изображений: TechPowerUp

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Таким образом, владельцы флагманской модели Intel семейства Alder Lake-S в дуэте с оперативной памятью DDR5 могут смело приобретать желанную GeForce RTX 4090, в то время как обладателям Ryzen 7 5800X, которые захотят лицезреть всю «мощь» флагманской модели NVIDIA, стоит задуматься о приобретении CPU серии Ryzen 7000 или Core 13-го поколения в дуэте с модулями ОЗУ DDR5.