На фоне своего основного конкурента из стана AMD новинка от Intel выглядит предпочтительнее.

Сегодня наконец-то состоялось значимое событие для почитателей продукции Intel — вместе с появлением новейших настольных процессоров Core 13-го поколения в продаже пал запрет на публикацию материалов, посвящённых новинкам, что стало катализатором появления разного рода тестов и обзоров новых моделей CPU: не остались в стороне и специалисты ресурса TechPowerUp, протестировавшие флагман нового поколения в ряде игр и приложений.

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Для своих изысканий исследователи вооружились топовым настольным процессором Intel Core i9-13900K, получившим в своё распоряжение 8 P-ядер на базе микроархитектуры Raptor Cove, способных функционировать на частотах 3.0/5.8 ГГц в базовом/максимальном режимах, и 16 E-ядер Gracemont, работающих на частотах 2.2/4.3 ГГц в номинальном/турборежиме, а также 32 Мбайт L2- и 36 Мбайт L3-кэша, материнской платой ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO, парой модулей оперативной памяти DDR5-6000 производства G.SKILL и видеокартой EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra. Для процессоров же серии Ryzen 7000 использовалась системная плата ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO.

В ряде прикладных задач и бенчмарков, использующих ядра/потоки на «полную катушку», главный конкурент новинки от Intel в лице AMD Ryzen 9 7950X выглядел вполне неплохо: в Blender представитель «красной команды» опередил своего оппонента в стоке на 17.0 %, в многопотоке Cinebench R23 оказался производительнее на 16.4 %, с вопросами компрессии/декомпрессии файлов в 7-Zip справился лучше на 1.6 и 34.3 %, а в кодировании файлов с использованием кодеков H.265 и H.264 был быстрее на 18.5 и 15.5 %.

Впрочем, далеко не всегда топовая модель AMD выглядела лучше своего конкурента: так, в задачах разработки игровых приложений с задействованием Unreal Engine 5 стоковый Core i9-13900K был производительнее Ryzen 9 7950X на 4.0 %, с обработкой видеофайлов AV1 справился быстрее на 24.37 %, а с кодированием MP3-файлов разобрался на 1.5 % резвее оппонента.

При этом разгон ОЗУ и CPU, а также снятие лимитов мощности в ряде случаев позволило модели «синей команды» оторваться от своего соперника.

Итоговая таблица, основанная на результатах тестирования процессоров в нескольких десятках приложений и бенчмарков, также наглядно демонстрирует лишь незначительное отставание Core i9-13900K от Ryzen 9 7950X.

В игровых же приложениях флагманский представитель семейства Raptor Lake-S на фоне своего основного конкурента чувствует себя весьма уверенно: согласно итоговым графикам, иллюстрирующим уровень производительности CPU в двенадцати популярных тайтлах, в разрешении 1920x1080 Ryzen 9 7950X отстаёт от Core i9-13900K в стоке на 7.7 %.

Уровень энергопотребления Core i9-13900K весьма высок: в прикладных приложениях и бенчмарках флагман новой линейки в стоке потреблял в среднем 169.7 Вт, требуя до 285 Вт в пике, а в играх оказался скромнее, запросив 117.9 и 185 Вт соответственно.

Температурные показатели топовой модели Core 13-го поколения также весьма велики: так, охлаждаемый воздушным кулером Noctua NH-U14S настольный процессор Core i9-13900K при стандартных настройках в Blender разогрелся до 101 °C, а при снятии лимитов по мощности смог достичь значения в 117 °C.

В процессе разгона Core i9-13900K специалистам источника удалось добиться стабильных показателей в 5.6/4.4 ГГц при задействовании всех P-/E-ядер, подняв температурный лимит со 100 до 115 °C и используя качественную СЖО.

Источник изображений: TechPowerUp

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Подводя итог, можно отметить, что с точки зрения показателя «цена/производительность» Core i9-13900K, предлагающийся от $590, выглядит более привлекательно по сравнению с Ryzen 9 7950X за $700. Кроме того, платформа от Intel позволяет использовать более доступные модули оперативной памяти типа DDR4, что ещё больше снизит стоимость сборки. Впрочем, ряд профессионалов может отдать предпочтение модели «красной команды», учитывая её высокий уровень производительности в приложениях, полностью задействующих ядра/потоки. Кроме того, некоторых пользователей может остановить гетерогенная структура процессоров Intel Raptor Lake-S, в результате чего в ряде случаев могут использоваться ядра, не совсем подходящие для данного типа нагрузки.