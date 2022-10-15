Достаточно неплохое достижение для «неразгоняемой» модели.

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Энтузиасты продолжают проверять игровой процессор AMD Ryzen 7 5800X3D, снабжённый кэш-памятью 3D V-Cache, «на выносливость»: хотя CPU официально и не поддерживает разгон, о чём говорил несколько месяцев назад представитель «красной команды», отмечая, что при попытке увеличения частоты или напряжения рядовых пользователей ждёт фиаско, ряду опытных умельцев, применивших некоторые ухищрения, всё же удалось разогнать «неразгоняемое».

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Источник изображения: AMD

Как отмечает ресурс Wccftech, ранее наиболее значимых свершений удалось добиться оверклокеру TSAIK, судя по всему, использовавшему модифицированную версию BIOS и внешний тактовый генератор, который смог разогнать Ryzen 7 5800X3D до 5,14 ГГц, но находка «сетевого детектива» TUM_APISAK демонстрирует более впечатляющие достижения для данной модели.

Согласно данным CPU-Z, настольный процессор AMD Ryzen 7 5800X3D в дуэте с материнской платой ASUS ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO достиг частоты в 5,5 ГГц при напряжении в 1.296 В. При этом использовалась BIOS версии 4201 от 26 апреля 2022 года.

Источник изображений: CPU-Z

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К сожалению, информации, приоткрывающей завесу тайны над методами, позволившими добиться разгона Ryzen 7 5800X3D, не имеется. Стоит отметить, что ранее ходили слухи о разработке новых версий BIOS, позволяющих разгонять данную модель, однако подтверждений об их выпуске не поступало.