Хорошая новость для требовательных геймеров.

Падение эмбарго на публикацию обзоров, иллюстрирующих возможности топовой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090, стало катализатором появления множества материалов от ряда специалистов и компьютерных изданий, и один из вопросов, которым истязались требовательные геймеры, похоже, нашёл свой ответ: как сообщает ресурс VideoCardz, исследователи YouTube-канала The Tech Chap изучили уровень производительности новинки при разрешении 8K.

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Источник изображения: NVIDIA

В паре с графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4090 трудился настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X, материнская плата ROG Maximus X670E Hero производства ASUS и модули оперативной памяти DDR5-6200, а всё игровое великолепие выводилось на 8K-телевизор Samsung Neo QLED QN800B диагональю в 65 дюймов.

Согласно результатам тестов, топовый игровой видеоадаптер GeForce RTX 4090 действительно способен обеспечить комфортный игровой процесс при разрешении 8K в ряде популярных тайтлов даже без использования технологии DLSS: так, в Forza Horizon 5 новинка смогла обеспечить среднее значение кадровой частоты в 76 fps, а в Overwatch 2 — целых 520 fps.

В Cyberpunk 2077 и Microsoft Flight Simulator на помощь GeForce RTX 4090 пришла новая версия технологии DLSS с порядковым номером «3», благодаря которой при разрешении 8K видеокарта продемонстрировала результат в 65 и 81 fps соответственно.

Источник изображений: VideoCardz, YouTube, The Tech Chap

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Стоит также отметить, что NVIDIA GeForce RTX 4090 весьма неплохо смотрится на фоне своей предшественницы в лице GeForce RTX 3090, которую новинка в ряде игр обгоняет более чем в два раза, в том числе благодаря технологии DLSS 3.