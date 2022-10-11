Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
В разрешении 8K GeForce RTX 4090 в паре с Ryzen 9 7950X смогла обеспечить комфортный fps в ряде игр
Хорошая новость для требовательных геймеров.
рекомендации
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 - цена идет к 40 тр
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Падение эмбарго на публикацию обзоров, иллюстрирующих возможности топовой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090, стало катализатором появления множества материалов от ряда специалистов и компьютерных изданий, и один из вопросов, которым истязались требовательные геймеры, похоже, нашёл свой ответ: как сообщает ресурс VideoCardz, исследователи YouTube-канала The Tech Chap изучили уровень производительности новинки при разрешении 8K.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

В паре с графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4090 трудился настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X, материнская плата ROG Maximus X670E Hero производства ASUS и модули оперативной памяти DDR5-6200, а всё игровое великолепие выводилось на 8K-телевизор Samsung Neo QLED QN800B диагональю в 65 дюймов.

Согласно результатам тестов, топовый игровой видеоадаптер GeForce RTX 4090 действительно способен обеспечить комфортный игровой процесс при разрешении 8K в ряде популярных тайтлов даже без использования технологии DLSS: так, в Forza Horizon 5 новинка смогла обеспечить среднее значение кадровой частоты в 76 fps, а в Overwatch 2 — целых 520 fps.

В Cyberpunk 2077 и Microsoft Flight Simulator на помощь GeForce RTX 4090 пришла новая версия технологии DLSS с порядковым номером «3», благодаря которой при разрешении 8K видеокарта продемонстрировала результат в 65 и 81 fps соответственно.

Источник изображений: VideoCardz, YouTube, The Tech Chap

рекомендации
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
3050 ASUS уже 30 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
3060 ASUS почти за 30 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит также отметить, что NVIDIA GeForce RTX 4090 весьма неплохо смотрится на фоне своей предшественницы в лице GeForce RTX 3090, которую новинка в ряде игр обгоняет более чем в два раза, в том числе благодаря технологии DLSS 3.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #geforce rtx 4090 #ryzen 9 7950x
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Каков прирост fps для RTX 4090 с DLSS 3 по сравнению с DLSS 2 и что с задержками — тест Wccftech
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

МС-21 - не думал не гадал как на отечественных двигателях летать стал
26
Ученые на клеточном уровне объяснили пользу правильного питания и физических упражнений
5
Флагманы NVIDIA стремительно дешевеют на Newegg и Amazon – GeForce RTX 3090 стоит всего 39 000р
9
В США показали танк нового поколения AbramsX и БМП StrykerX
92
Продажи процессоров Ryzen 7000 пошли ко дну – пользователи переходят на Intel из-за высоких цен AMD
45
Когда Биткоин будет стоить $100 000 – фермеры скупают ASIC-майнеры, а аналитики ждут подорожания ВТС
4
Геймеры из РФ выбирают World of Tanks – сколько денег стоит видеокарта для настоящего танкиста
11
США могут заблокировать все сайты РФ – что не так с сертификацией в браузерах Chrome, Safari и Edge
2
Военные США получили первый модифицированный суперзащищённый танк Abrams из серии M1A2 SEP v.4
3
10 октября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
281
Телескоп Хаббл сделал изображение двух галактик, которые вот-вот столкнутся
4
Энтузиасты подсчитали, какие блоки питания потребуются для RTX 4090, RX 7950 XT, RX 7900 XT и других
1
В Сеть утекла запись геймплея бета-версии мобильной Need for Speed
1
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь на фоне выхода RTX 4090
4
Rockstar Games отреагировала на утечку в сеть видео геймплея GTAVI
4
Разработчики Forza Horizon 5 рассказали, как будут праздновать 10-летие серии
2
В РФ заканчивается виски Jack Daniel’s, а уже зимой с прилавков исчезнут Smirnoff и Baileys
15
iPhone 17 Ultra получит 2-нм процессор Apple A18
7
Pixel 7 Pro получил обновлённое расположение компонентов и улучшенное охлаждение
+
Ждать Call of Duty: Advanced Warfare 2 осталось недолго
1

Популярные статьи

Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
178
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
228
6 серьезных проблем процессоров Ryzen 7000 и новой платформы AMD AM5
49
Обзор SSD PNY CS900 480GB (SSD7CS900-480-PB)
11
Мои впечатления от игры Dead Space 3. Часть1
3
Обзор Itel Vision 3 – недорогой смартфон с NFC и автоматической записью звонков
3

Сейчас обсуждают

EFermi
22:09
Особенно "радует" отрыв от 3090Ти в Метро Экзодус. Интересно, с чем связана такая небольшая прибавка (в сравнении с остальными играми)? Проект же вроде держит и ДЛСС, и лучи.
Издание IGN протестировало RTX 4090 в играх: до 130 FPS в Borderlands 3 и 95 FPS в Metro Exodus
rikki_tikki
22:06
А что, у россиян огромный выбор куда идти? Жрите что дают и не выступайте
Фанаты World of Tanks жалуются на отсутствие техподдержки вследствие ухода Wargaming с рынков РФ и РБ
Dimkovski
22:05
"Core i3-12100F. Это современный 4-ядерный камень Intel, который способен вытянуть видеокарту уровня GeForce RTX 3050" 12100F быстрее i7 7700K. Этот i3 спокойно вытянет и 3070
Сколько стоит процессор для бедного геймера – 5 бюджетных CPU на любой кошелёк
Эовейн Триада
22:05
Да тут очевидно 4090 конкретно лучше. Сэкономить как раньше не получится ;)
Таблица характеристик видеокарт серии RTX 40 выложена в сеть
Skolzyashiy
22:02
А чё ссдшник то не покрасил?
Обзор SSD PNY CS900 480GB (SSD7CS900-480-PB)
ахахаxа
21:54
украина это страна-террорист и её до тла уничтожат
Компания Meta* внесена в российский реестр террористов и экстремистов
Артём Николаев
21:54
Разрабы решили кидануть клиентов из стран, которые их изначально выкормили, т.к. "ничего личного, просто бизнес", но клиенты даже после этого продолжали заносить бабло и на что-то рассчитывать вместо ...
Фанаты World of Tanks жалуются на отсутствие техподдержки вследствие ухода Wargaming с рынков РФ и РБ
Seregasabir
21:51
смотрите канал на Ютубе "купи дешево"... не реклама...
Сколько стоит процессор для бедного геймера – 5 бюджетных CPU на любой кошелёк
Pepelyator
21:50
О! Перешли на Вы! Это обнадёживает. Выберите из написанного выше то, что верно.
Dimensity 1080 от MediaTek поддерживает 200Mp камеры
ZOV_Искандер
21:50
Я - нет, а ты?
10 октября ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем