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Ценники сразу нескольких моделей RTX 4090 от ASUS, MSI, Gigabyte и ZOTAC опубликованы ритейлером
Стоимость новинок стартует с отметки в $1600.
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Неумолимо приближающийся дебют игровых графических адаптеров GeForce RTX 4090 заставляет работников магазинов трудиться в поте лица, пополняя ассортимент продукции всё новыми моделями: на сей раз сразу несколько новинок были замечены в прайс-листе заморского ритейлера Micro Center «сетевым детективом» momomo_us.

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Изучив представленный ассортимент, можно отметить, что по рекомендованной стоимости, составляющей $1600 (~97 000 рублей), предлагается сразу три модели GeForce RTX 4090 от ряда производителей, а именно ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity, Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE и ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090, за MSI GeForce RTX 4090 GAMING TRIO просят уже $1650 (~100 000 рублей), а ценники Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC, ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO и MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO составляют $1700 (~103 000 рублей).

При этом за MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X придётся заплатить уже $1750 (~106 000 рублей), стоимость MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X и ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition расположилась на отметке в $1800 (~109 000 рублей), а наиболее дорогая модель из представленного списка в лице ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition обойдётся в $2000 (~121 000 рублей).

Источник изображений: Micro Center

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Ожидается, что первые модели GeForce RTX 4090 можно будет заполучить уже через несколько дней — официальный запуск запланирован на 12 октября.

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#asus #msi #gigabyte #zotac #geforce rtx 4090
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