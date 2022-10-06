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Тесты Intel Arc A770 и Arc A750 от TPU — неплохая производительность при сравнительно низкой цене
На фоне своих конкуренток новинки выглядят весьма неплохо.
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Почитатели продукции «синей команды» и рядовые энтузиасты, горячо ожидающие появления третьего игрока на рынке игровых графических адаптеров, наконец-то могут оценить уровень производительности не так давно представленных видеокарт Intel Arc A770 и Arc A750: сегодня пал запрет на публикацию обзоров, посвящённых новинкам, и специалисты ресурса TechPowerUp, не медля ни минуты, опубликовали результаты тестов новых моделей компании.

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Как известно, топовая игровая видеокарта Intel Arc A770 базируется на «полновесном» GPU ACM-G10, имеющем в своём распоряжении 32 Xe-ядра (4096 унифицированных шейдеров) и аналогичное количество блоков трассировки лучей, а также 512 XMX-движков, предназначенных для задач с задействованием ИИ, в том числе технологии масштабирования Intel XeSS, в то время как Arc A750 хоть и основана на том же чипе, но наделена лишь 28 блоками трассировки лучей и 28 Xe-ядрами (3584 потоковыми процессорами), а также 448 XMX-движками.

При этом новинки имеют одинаковый тип памяти (GDDR6) и ширину шины, равную 256 бит, а вот объёмы видеобуфера, равно как и ценники, могут различаться: так, стоимость Arc A770 с 16 Гбайт стартует с отметки в $349, за Arc A770, оснащённую 8 Гбайт памяти, попросят от $329, а ценник Arc A750, снабжённой видеобуфером в 8 Гбайт, начинается от $289.

В дуэте с видеокартами исследователи использовали настольный процессор AMD Ryzen 7 5800X, материнскую плату EVGA X570 Dark и модули оперативной памяти Thermaltake TOUGHRAM DDR4-4000 (20-23-23-42), а также не забыли активировать функцию Resizable BAR.

Взглянув на итоговую таблицу, иллюстрирующую уровень производительности видеокарт в более чем паре десятков игровых приложений, можно отметить, что в разрешении 1920x1080 топовая игровая видеокарта Intel Arc A770 превосходит свою основную конкурентку из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3060 всего на пару процентов, а Arc A750 и вовсе отстаёт от своей соперницы, в то время как повышение разрешения до 2560x1440 и 3840x2160 позволяет Arc A770 и A750 ощутимо оторваться от своей преследовательницы.

При задействовании технологии трассировки лучей видеоадаптеры Intel Arc A770 и Arc A750 также выглядят весьма неплохо, причём не только на фоне моделей от AMD, которые в данной дисциплине традиционно не слишком сильны, но и своей конкурентки, GeForce RTX 3060.

Что касается температурных показателей и уровня энергопотребления, то в процессе игровых тестов GPU Arc A770 и Arc A750 нагрелись до 72 и 71 °C, а для удовлетворения «аппетитов» новинок потребовалось 232 и 203 Вт соответственно.

Источник изображений: TechPowerUp

Благодаря фирменной утилите Intel Arc Control, специалистам удалось разогнать Arc A770 и A750 до средних частот 2603 и 2576 МГц по GPU, что позволило увеличить результат в Unigine Heaven на 6.1 и 6.0 %.

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Таким образом, игровые видеокарты от Intel оказываются весьма конкурентоспособны, учитывая их сравнительно высокую производительность при достаточно умеренной стоимости. Впрочем, специалисты отмечают и ряд негативных факторов: уровень быстродействия новинок весьма падает без задействования Resizable BAR, а графические драйверы пока ещё слишком «сырые». Кроме того, в вопросах ценообразования Intel хоть и действует агрессивно, но не настолько, чтобы одним махом разобраться со своими конкурентами, поэтому целый ряд геймеров всё же может отдать предпочтение предложениям от NVIDIA и AMD.

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#intel #arc a770 #arc a750
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