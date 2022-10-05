Ассортимент компании расширился тремя новинками.

На фоне неумолимо приближающегося официального дебюта GeForce RTX 4090 информации, приоткрывающей завесу тайны над техническими характеристиками и стоимостью новинок, становится всё больше: так, уже несколько дней данными касательно цен новых моделей радует потенциальных покупателей заморская онлайн-площадка Newegg, а сегодня обнародовать ценники и технические характеристики нескольких видеокарт собственного производства решила компания ZOTAC, что не укрылось от «зоркого глаза» сетевого информатора под ником momomo_us.

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Как можно заметить, дизайн представленных моделей GeForce RTX 4090 от ZOTAC практически идентичен: новинки наделены кожухом со скруглёнными краями, металлической задней панелью, массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами и RGB-подсветкой, а для их установки потребуется 3.5 слота.

Что касается технических характеристик видеокарт производства ZOTAC, то некоторые различия имеются: в то время как набор разъёмов для вывода изображения для всех моделей одинаков и представлен тремя портами DisplayPort 1.4a и одним HDMI, а объём видеобуфера составляет 24 Гбайт при шине в 384 бит, частотные характеристики GPU видеоадаптеров несколько различаются, что, судя по всему, повлияло и на конечную стоимость новинок — так, графический процессор ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4090 TRINITY, оценённой в $1600, способен функционировать на частоте 2520 МГц в boost-режиме, для ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4090 TRINITY OC, предлагающейся за $1650, данный параметр составляет уже 2535 МГц, а для ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4090 AMP EXTREME AIRO, ценник которой остановился на отметке в $1700, «потолком» является значение в 2580 МГц.

Источник изображений: ZOTAC

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Стоит напомнить, что официально в продажу первые модели GeForce RTX 4090 должны поступить уже через неделю, а именно 12 октября.