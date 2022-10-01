Настала пора разбивать свои копилки.

В преддверии скорого дебюта сравнительно недорогих материнских плат на базе наборов системной логики B650E/B650, предназначенных составить пару не так давно появившимся настольным процессором AMD серии Ryzen 7000, американский ритейлер B&H Photo Video пополнил свой ассортимент рядом моделей плат от MSI, основанных на чипсете B650, сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

MSI PRO B650M-A WIFI

Как можно заметить, потенциальным покупателям предлагается на выбор целых семь моделей плат производства MSI, основанных на «бюджетном» чипсете B650 и выпускающихся в различных форм-факторах (ATX, MicroATX и Mini-ITX): наиболее доступная материнская плата MSI PRO B650M-A WIFI оценена в $200, за MSI PRO B650-P WIFI придётся заплатить $220, стоимость MSI MPG B650I EDGE WIFI и MSI MAG B650M Mortar WIFI составляет $240, за MSI MAG B650 Tomahawk WIFI хотят $259, ценник MSI MPG B650 EDGE WIFI остановился на отметке в $290, а наиболее дорогая из представленного списка, MSI MPG B650 Carbon WIFI, стоит $330.

Источник изображений: B&H Photo Video

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Необходимо напомнить, что в рамках мероприятия, посвящённого официальному анонсу десктопных процессоров Ryzen 7000 и сопутствующих материнских плат, основанных на чипсетах 600-й серии, представители AMD обмолвились, что стоимость новых плат стартует с отметки в $125 — проверить данное утверждение можно будет уже 4 октября, когда падёт запрет на публикацию информации касательно моделей на базе наборов системной логики B650E/B650.