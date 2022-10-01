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Специалист показал работу Core i9-13900K в свежей версии Windows 11 с обновлённым Thread Director 2
Похоже, новая версия технологии позволяет более эффективно распределять нагрузки.
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Как известно, гибридная структура настольных процессоров Intel Core 12-го поколения заставила разработчиков из компании Microsoft внести целый ряд нововведений в планировщик задач операционной системы Windows 11, в том числе снабдив его поддержкой технологии Thread Director, позволяющей эффективно распределять рабочие нагрузки по ядрам разного типа, что в теории должно было ощутимо повысить уровень производительности CPU в ряде задач, однако на практике некоторые пользователи всё же столкнулись с некорректной работой в ряде случаев.

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На фоне выхода новых десктопных процессоров Intel Core 13-го поколения технология Thread Director, похоже, также претерпела некоторых изменений, о чём свидетельствует в том числе порядковый номер «2»: её работу смог воочию оценить представитель ресурса PCWorld, пообщавшийся со специалистами «синей команды», наглядно продемонстрировавшими функционирование Core i9-13900K в Windows 11.

Изучив видео источника, можно отметить, что в процессе выполнения одной сложной задачи (в данном случае — рендеринга световых эффектов в Unreal Engine 5) нагрузка равномерно распределяется по всем 32 потокам, а при запуске двух программ приоритетный процесс выполняется на P-ядрах, в то время как E-ядра занимаются расчётами для второй задачи.

Впрочем, на этом исследователи «синей команды» не остановились, добавив к двум запущенным программам ещё одно игровое приложение, и планировщик сделал именно то, что от него, похоже, и хотели — игра функционировала на производительных ядрах, а фоновые задачи выполнялись энергоэффективными ядрами.

Источник изображений: YouTube, PCWorld

При этом специалист отметил, что для эффективной работы Thread Director 2 для систем, снабжённых процессорами Intel Core 12-го и 13-го поколений, необходимо использовать свежую версию Windows 11.

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Остаётся надеяться, что обновлённая технология Thread Director 2 сможет более разумно и оперативно распределять типы нагрузок, не заставляя пользователей подчас «танцевать с бубном».

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#intel #windows 11 #core i9-13900k #thread director 2
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