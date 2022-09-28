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Ценники MSI GeForce RTX 4090 GAMING TRIO и GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X обнародованы ритейлером
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Хотя до официального старта продаж игровых графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 4090 осталась ещё пара недель, целый ряд онлайн-магазинов уже размещает новые продукты на своих страницах: так, буквально вчера стало известно о стоимости модели ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090, а сегодня «сетевой детектив» momomo_us опубликовал скриншот, иллюстрирующий стоимость двух моделей производства MSI в одном из заморских магазинов.

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Источник изображения: MSI

Согласно представленным данным, геймерская видеокарта MSI GeForce RTX 4090 GAMING TRIO, снабжённая производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами фирменной конструкции и RGB-подсветкой, предлагается за $1600, а сравнительно тихая модель MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X, отличающаяся стильным дизайном и наделённая одним вентилятором в дуэте с СЖО с 240-мм радиатором, охлаждаемым двумя 120-мм вентиляторами, оценена в $1750.

Источник изображения: Twitter, momomo_us

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Необходимо напомнить, что топовая игровая видеокарта GeForce RTX 4090 снабжается 24 Гбайт памяти GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой в 21 ГГц, при шине в 384 бит и базируется на старшем чипе AD102, оснащённом 16384 ядрами CUDA.

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