Новая версия технологии способна ощутимо повысить значение fps.

Наряду с недавним анонсом топовых игровых видеоадаптеров серии GeForce RTX 40 представители NVIDIA рассказали и о ряде новых технологий, сопутствующих новинкам, одной из которых оказалась новая версия DLSS с порядковым номером 3: хотя специалисты «зелёной команды» и продемонстрировали некоторые возможности свежей итерации технологии суперсемплинга, у ряда геймеров ещё остались некоторые вопросы, поэтому публикация видеоролика от исследователей Digital Foundry, протестировавших GeForce RTX 4090 в ряде игр с задействованием новых возможностей, приходится как нельзя кстати.

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Как сообщает ресурс Wccftech, публиковать конкретные значения fps специалистам источника не разрешили, однако поделиться результатами сравнительного тестирования в процентном соотношении с использованием DLSS 3 и в нативном режиме исследователи всё же смогли: согласно опубликованным данным, благодаря новой технологии значение кадровой частоты для GeForce RTX 4090 в Spider-Man Remastered, Cyberpunk 2077 и Portal RTX увеличилось в два, три и пять раз соответственно.

Источник изображения: YouTube, Digital Foundry

При этом функция генерации новых кадров, известная как DLSS Frame Generation и являющаяся компонентом DLSS 3, становится причиной возникновения задержек, с которыми успешно борется ещё одна технология NVIDIA в лице Reflex: хотя в сравнении с DLSS 2 значения задержек действительно выше, однако выигрыш на примере нативного режима очевиден.

Впрочем, на некоторых кадрах, сгенерированных с задействованием DLSS 3, «зоркий глаз» оверклокера может заметить ряд артефактов, о чём, по словам исследователей источника, уже известно специалистам NVIDIA, которые активно работают над устранением возникших проблем.

Источник изображений: VideoCardz, Digital Foundry

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Согласно имеющимся данным, поддержку DLSS 3 уже получили более трёх десятков игр и приложений.